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Мартин Йорданов: Предпоставки за футбол

  • 30 окт 2026 | 07:25
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Мартин Йорданов: Предпоставки за футбол

Едноименният тим на Кюстендил ще гостува утре на Славия II (София). Срещата е от 15-ия кръг на Югозападната Трета лига.

„Млад отбор сме. Добре играем от началото на сезона. Малко са ни точките. Победата в последния мач ще даде увереност на футболистите ни. Надявам се да дублираме въпросния успех и в предстоящия двубой. Няма да е лесно. Срещу нас ще млади, подготвени футболисти от реномирана школа. На лице са предпоставки за чисто футболно надиграване“, коментира пред Sportal.bg Мартин Йорданов, старши треньор на кюстендилци.

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