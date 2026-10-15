Откриват спортен комплекс "Осогово" в събота

Обновеният спортен комплекс "Осогово" ще бъде открит с тържествена церемония на 17 октомври от 18:00 часа, обяви на брифинг кметът на община Кюстендил Огнян Атанасов. Програмата ще започне в 13:00 часа с лекоатлетическо състезание с участието на над 200 деца.

В 17:30 часа ще бъдат представени децата от футболната школа на ФК Кюстендил, а след официалното откриване ще се проведат приятелски срещи между отборите на ветераните на Кюстендил, Марек и ЦСКА. Сред гостите се очаква да бъдат Красимир Балъков и Емил Костадинов, както и представители на Българския олимпийски комитет, Народното събрание, Българския футболен съюз и Българската федерация по лека атлетика. По думите на организаторите покана е отправена и към ветераните на Левски, но те няма да участват заради други ангажименти.

Зам.-министър Юлия Тодорова посети спортен комплекс “Осогово“ в Кюстендил

В рамките на първите два етапа от проекта са изградени нова ограда на спортния комплекс, ново тревно покритие на футболния терен, осемкоридорна лекоатлетическа писта с отделен коридор за загряване, осветление, нови седалки и комбинирано игрище за хвърляне на чук, диск и копие и за тласкане на гюле. Игрището ще може да се използва и за тренировки на децата от футболната школа.

За част от дейностите – футболното игрище, седалките и оградата – са осигурени 750 хил. евро от Министерството на младежта и спорта. За осветлението, лекоатлетическата писта и спомагателното игрище са вложени около 2,7 млн. евро с ДДС.

Предстои изпълнението на третия етап от проекта, за който са предвидени 1,5 млн. евро. Конкретните дейности по него не бяха посочени. Целта на инвестицията е Кюстендил отново да се утвърди като база за подготовка на спортни отбори, както и да се разширят възможностите за занимания със спорт на местните жители.

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