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Резултати от НХЛ

  • 30 окт 2026 | 07:36
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Резултати от НХЛ

Резултати от играните през изминалата нощ мачове от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Каролина Хърикейнс – Кълъмбъс Блу Джакетс 3:2
Питсбърг Пингуинс – Юта Мамут 3:4* след продължение
Тампа Бей Лайтнинг – Уинипег Джетс 6:4
Детройт Ред Уингс – Чикаго Блекхоукс 4:1
Далас Старс – Монреал Канейдиънс 2:5
Минесота Уайлд – Ню Йорк Айлъндърс 3:4* след продължение
Нешвил Предейтърс – Вашингтон Кепитълс 3:4
Сейнт Луис Блус – Бостън Бруинс 4:1
Анахайм Дъкс – Бъфало Сейбърс 6:7
Лос Анджелис Кингс – Отава Сенатърс 6:5* след продължение
Сан Хосе Шаркс – Ванкувър Канъкс 3:2

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