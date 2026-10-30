Резултати от НХЛ

Резултати от играните през изминалата нощ мачове от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Каролина Хърикейнс – Кълъмбъс Блу Джакетс 3:2

Питсбърг Пингуинс – Юта Мамут 3:4* след продължение

Тампа Бей Лайтнинг – Уинипег Джетс 6:4

Детройт Ред Уингс – Чикаго Блекхоукс 4:1

Далас Старс – Монреал Канейдиънс 2:5

Минесота Уайлд – Ню Йорк Айлъндърс 3:4* след продължение

Нешвил Предейтърс – Вашингтон Кепитълс 3:4

Сейнт Луис Блус – Бостън Бруинс 4:1

Анахайм Дъкс – Бъфало Сейбърс 6:7

Лос Анджелис Кингс – Отава Сенатърс 6:5* след продължение

Сан Хосе Шаркс – Ванкувър Канъкс 3:2

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