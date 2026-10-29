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Има нов председател на организационния комитет за Френски Алпи 2030

  • 29 окт 2026 | 19:44
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Има нов председател на организационния комитет за Френски Алпи 2030

Жофроа Ру дьо Безиу, който е бивш председател на основната френска бизнес лобистка организация MEDEF, беше назначен в четвъртък за председател на организационния комитет (OCOG) на Зимните олимпийски игри Френски Алпи 2030, съобщи Ройтерс.

Той наследява на поста Едгар Гроспирон, който напусна миналия месец, след което изпълнителният директор Венсан Роберти беше назначен за временно изпълняващ длъжността председател. Заинтересованите страни назначиха 64-годишния Ру дьо Безиу "единодушно" по време на извънредно общо събрание, се посочва в изявление на OCOG.

Основното му предизвикателство ще бъде да върне проекта в правилната посока след месеци на напрежение относно организацията и управлението на Игрите. "Това назначение отразява желанието на заинтересованите страни от Алпи 2030 да изберат опитен лидер, способен да ръководи проект, толкова сложен и амбициозен като организацията на Зимните олимпийски и параолимпийски игри на най-високо ниво", се добавя в изявлението.

Ру дьо Безиу има богат опит в ръководенето и управлението на големи организации. Френският бизнесмен е бил член на управителния съвет на Олимпийските игри в Париж 2024 и на Световното първенство по ръгби през 2023 във Франция.

Ръководител на MEDEF от 2018 до 2023 година и председател на Комитета по възнагражденията на OCOG от април, Ру дьо Безиу ще поеме поста в понеделник."Благодаря на членовете на Изпълнителния съвет за доверието, което ми оказаха", заяви той в изявлението си. "Да бъда президент на Алпи 2030 е чест, защото това е преди всичко ангажимент да направим заедно спорта и Франция да блестят."

Напускането на Гроспирон през септември, година и половина след поемането на поста, беше поредното сътресение в проблематичната подготовка на Игрите. Той последва оставката на бившия главен изпълнителен директор Сирил Линет, който се оттегли по-рано тази година, посочвайки "непреодолими разногласия". Роберти, назначен за наследник на Линет през май, също изпълняваше временно изпълняващ длъжността президент след напускането на Гроспирон.

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