Колорадо пречупи Ню Джърси с четири гола в третата третина

Колорадо Аваланч сложи край на победната серия от четири поредни срещи на Ню Джърси Девилс, след като се наложи с 5:2 пред собствена публика в "Бол Арена". Домакините изковаха успеха си благодарение на вихрена последна част, в която реализираха четири безответни попадения.

Назем Кадри и Джейдън Шуорц се отличиха с по един гол и една асистенция за успеха на домакините. С попадения се разписаха още Паркър Кели, Габриел Ландеског и Нейтън Маккинън, докато защитниците Брент Бърнс и Сам Малински се отчетоха с по две завършващи подавания. Вратарят Макензи Блекууд отрази 20 удара в своя мач номер 300 в редовния сезон на НХЛ. С победата Аваланч подобриха баланса си на 7-5-1, след като преди това бяха загубили четири от последните си шест двубоя.

FIRST STAR NAZEM KADRI ⭐️ https://t.co/wdyt1POTG6 — Colorado Avalanche (@Avalanche) October 29, 2026

С двете си асистенции 40-годишният Брент Бърнс достигна 950 точки в своята кариера (273 гола и 677 асистенции), като по този начин изпревари Ерик Карлсон и Крис Челиос и вече заема еднолично десетото място сред най-резултатните защитници в цялата история на лигата.

„Мислех, че това беше добро, солидно представяне от всички момчета. Получихме принос от всеки един, заяви старши треньорът на Колорадо Джаред Беднар. - Това, което ме радва, е простотата в нашата атака. Тя беше изключително ефективна, и то не само защото съперник беше Ню Джърси и начинът, по който играят. Смятам, че можем да повтаряме това срещу всеки противник.“

Colorado goal! Scored by Jaden Schwartz with 07:30 left in the 3rd. Assisted by Sam Malinski and Nazem Kadri. COL: 5 | NJD: 1 #NJDvsCOL #GoAvsGo #NJDevils https://t.co/NwmZCtmptr — NHL Goals (@nhl_goal_bot) October 29, 2026

За гостите от Ню Джърси (8-5-0), които ден по-рано бяха разгромили Далас Старс с 5:1, и двата гола бяха дело на Конър Браун. Стражът на „дяволите“ Джейк Алън имаше натоварена вечер и завърши срещата с 39 спасявания.

„Момчетата играха изключително здраво и дадоха всичко от себе си, коментира наставникът на Ню Джърси Шелдън Кийф. - Всичко започна от Джейк Алън, към когото летяха страшно много шайби. Водехме през по-голямата част от срещата и си дадохме шанс да се борим за точките в третия период. В крайна сметка защитата ни се пропука, но нямаше липса на битка. Просто силите не ни стигнаха след два поредни мача в два дни.“

Colorado goal! Scored by Parker Kelly with 16:13 left in the 3rd. Assisted by Brent Burns and Fedor Svechkov. COL: 3 | NJD: 1 #NJDvsCOL #GoAvsGo #NJDevils https://t.co/NGrf4drTWK — NHL Goals (@nhl_goal_bot) October 29, 2026

Гостите откриха резултата в 12:21 минута на първата третина, когато играеха с човек по-малко. Конър Браун пресече пас на Маккинън в собствената си зона, организира контраатака двама на един с Люк Хюз и опита подаване, което се отби от лявата кънка на Кейл Макар и премина между краката на Блекууд за 1:0.

Колорадо изравни при числено превъзходство в 10:58 минута на втория период. Ландеског комбинира с Девън Тейвс на синята линия, след което връхлетя към вратата и засече на празна мрежа прецизен пас през вратарското поле от Шуорц.

Решителният щурм на „лавината“ дойде в началото на заключителната третина. В 2:45 минута Кадри направи 2:1, завършвайки подаване на Никола Роа на празна врата край лявата греда. Само 62 секунди по-късно Паркър Кели покачи на 3:1 след китков удар от десния кръг за були, с който изненада Алън в близкия ъгъл.

Power play goal for Colorado! Scored by Gabriel Landeskog with 09:02 left in the 2nd. Assisted by Jaden Schwartz and Devon Toews. COL: 1 | NJD: 1 #NJDvsCOL #GoAvsGo #NJDevils https://t.co/Sy6WSNfNlF — NHL Goals (@nhl_goal_bot) October 29, 2026

В 12:00 минута Маккинън открадна шайбата в неутралната зона, премина между Люк Хюз и Брет Пеши и с отличен изстрел покрай ръкавицата на вратаря направи резултата 4:1. Само 30 секунди по-късно Джейдън Шуорц реализира петия гол за домакините, добавяйки отбита шайба след мощен удар на Сам Малински.

В 15:35 минута Конър Браун оформи крайния резултат 5:2 с втория си гол в двубоя, вкарвайки с бекхенд след добавка от изстрел на Амадеус Ломбарди.

Nathan MacKinnon is absurd. https://t.co/6tTzE4OPsN — Avalanche Forever (@citchmook) October 29, 2026

Защитникът на Колорадо Джош Менсън напусна срещата в 15:19 минута на първия период заради травма в долната част на тялото, получена след тежко падане при неуспешен силов прийом.

„Ще отсъства от игра известно време“, потвърди наставникът Беднар.

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