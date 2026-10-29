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Алекс Тък и Джордан Кайру блеснаха с по два гола при победа на Вашингтон над Филаделфия

  • 29 окт 2026 | 09:58
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Алекс Тък и Джордан Кайру блеснаха с по два гола при победа на Вашингтон над Филаделфия

Вашингтон Кепиталс записа четвърти успех в последните си пет мача в НХЛ, след като се наложи с 5:2 над Филаделфия Флайърс на собствен лед в „Кепитал Уан Арена“. В основата на победата бяха Алекс Тък и Джордан Кайру, които отбелязаха по две попадения.

Алексей Протас също се разписа за столичани, а Дилън Строум се отличи с три асистенции. Пиер-Люк Дюбоа и дебютантът Джак Сейнт Айвани завършиха срещата с по две голови подавания, докато вратарят Логан Томпсън отрази 23 удара към вратата си. С този успех Вашингтон приключи поредицата си от пет поредни домакинства с отличен баланс от 4 победи и 1 загуба.

„Вероятно това бяха най-силните и балансирани 60 минути за нас през сезона. Не им позволихме да задържат шайбата в нашата зона за дълго, като изключим двете ни наказания в третата част. Играхме много солидно, а когато се появяваха грешки, Томпсън беше на мястото си“, заяви центърът Дилън Строум след края на двубоя.

Нападателната тройка на домакините се намира в превъзходна форма. Тък има четири попадения в последните си две срещи, Кайру натрупа осем точки в рамките на пет двубоя, а Строум добави шест пункта в последните си два мача.

„Трудно е да се посочи една конкретна причина за доброто ни сработване. Основно е въпрос на време и тренировки. Опознаваме навиците си на леда, движим се по-добре и четем играта взаимно. Всичко това се гради постепенно“, сподели Кайру.

За Филаделфия точни бяха Шон Кутурие и Матвей Мичков. Отборът инкасира трето поредно поражение, като изигра втори мач в рамките на два дни след загубата след продължение от Калъмбъс Блу Джакетс във вторник. Стражът на гостите Джоузеф Уол се отчете с 25 спасявания.

„На моменти през този сезон играем твърде меко. Липсва ни твърдост в единоборствата и ги губим прекалено лесно. Грешки се случват, но ако се бориш за всяка шайба, нещата изглеждат по различен начин. Трябва задължително да подобрим физическата си игра и нивото на агресия“, коментира капитанът на Флайърс Шон Кутурие.Развитие на двубоя.

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