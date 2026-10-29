Конър Макдейвид счупи рекорд на НХЛ при категорична победа на Едмънтън над Калгари

Капитанът на Едмънтън Ойлърс Конър Макдейвид записа името си със златни букви в историята на Националната хокейна лига, след като се отчете с две асистенции при категоричния успех с 4:0 над Калгари Флеймс в зала „Роджърс Плейс“. С това постижение звездата на домакините удължи серията си с голови подавания от началото на сезона на цели 13 мача – постижение, каквото никой друг не е постигал в историята на НХЛ.

Макдейвид подобри досегашния рекорд от 12 поредни срещи с асистенция от старта на кампанията, който се поделяше от Себастиан Ахо (сезон 2018/19), Кен Линсеман (1985/86) и легендарния Уейн Грецки (1982/83). В момента лидерът на Едмънтън оглавява класацията по резултатност в лигата с актив от 36 точки (8 гола и 28 асистенции).

A sweet feed from Connor McDavid to Mathieu Joseph 🍬 https://t.co/fb6D1cKRmq — Sportsnet (@Sportsnet) October 29, 2026

„Най-важното за нас беше да спечелим двубоя. Смятам, че играхме много солидно и направихме точно това, което се изискваше тази вечер. Калгари се намираше в отлична серия и бележеше много, така че трябваше да се защитаваме здраво и да намерим начин да стигнем до успеха“, заяви Макдейвид след края на срещата.

Вратарят на Ойлърс Тристан Джари отрази 24 удара към мрежата си, за да запише първия си „шатаут“ за кампанията и общо 24-ти в своята кариера в НХЛ. С този успех Едмънтън прекъсна мини-серията си от две поредни поражения и вече е с баланс 9-2-2. Райън Нюджънт-Хопкинс също допринесе за победата с две завършващи подавания.

„Всеки път, когато успееш да запазиш суха мрежа, заслугата е на целия отбор. Момчетата пред мен свършиха чудесна работа, държаха съперника далеч от опасните зони и ми улесниха задачата“, коментира Джари.

За гостите от Калгари, които влязоха в мача след четири поредни победи, срещата се разви кошмарно. Титулярният страж Девън Кули отрази осем от девет изстрела, преди да получи контузия в долната част на тялото 12 секунди преди края на първата третина след сблъсък с нападателя на домакините Колтън Дак. На негово място се появи Дъстин Улф, който спаси 20 от 23 изстрела за 40 минути на леда.

A sweet feed from Connor McDavid to Mathieu Joseph 🍬 https://t.co/fb6D1cKRmq — Sportsnet (@Sportsnet) October 29, 2026

Резултатът бе открит в 7:46 минута на първия период, когато Матийо Жозеф се разписа още с първия точен удар за Едмънтън след прецизен пас през центъра от Макдейвид. В началото на втората третина домакините нанесоха своя решителен удар. Каспери Капанен покачи на 2:0 при числено превъзходство в 55-ата секунда след нова асистенция на Макдейвид, а само 21 секунди по-късно Алекс Форментън направи резултата 3:0 след подаване на завърналия се след травма Джейсън Дикинсън. Крайното 4:0 оформи защитникът Матиас Екхолм с мощен удар под гредата в 4:52 минута на частта.

Edmonton goal! Scored by Mattias Ekholm with 15:08 left in the 2nd. Assisted by Ryan Nugent-Hopkins. EDM: 2 | CGY: 0 #CGYvsEDM #LetsGoOilers #Flames https://t.co/hYEVBRJnya — NHL Goals (@nhl_goal_bot) October 29, 2026

Освен че Макдейвид постави рекорд, той записа и втория си месец в кариерата с най-малко 25 асистенции. Така той се нареди до величията Уейн Грецки и Марио Лемьо като единствените хокеисти в историята на НХЛ, постигали това повече от веднъж. За Едмънтън обаче приключи серията от седем поредни мача с точка на нападателя Леон Драйзайтъл.

Звездата на Едмънтън Конър Макдейвид се намира само на четири двубоя от изравняване на най-дългата точкова серия в своята кариера, която се простира в 17 поредни мача.

Попадението на Матиас Екхолм пък бе 11-ото, отбелязано от защитник на Ойлърс от началото на сезона. По този начин тимът се изравни с Юта Мамут на върха в класацията за най-резултатна защита в НХЛ през настоящата кампания.

Power play goal for Edmonton! Scored by Kasperi Kapanen with 19:05 left in the 3rd. Assisted by Connor McDavid and Ryan Nugent-Hopkins. EDM: 3 | CGY: 0 #CGYvsEDM #LetsGoOilers #Flames https://t.co/krh4elMvfd — NHL Goals (@nhl_goal_bot) October 29, 2026

Освен това Ойлърс записаха победа без допуснат гол в регионалното дерби, известно като „Битката за Албърта“. Това е деветият подобен успех със „суха мрежа“ в историята на съперничеството и първи такъв от 9 декември 2018 година насам.

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