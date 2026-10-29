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Eвроучастникът Хофенхайм се прости рано-рано с Купата на Германия

  • 29 окт 2026 | 00:46
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Eвроучастникът Хофенхайм се прости рано-рано с Купата на Германия

Участникът в Лига Европа Хофенхайм, който през миналата седмица разби с по 3:0 тимове като Лион и Леверкузен, сега претърпя горчив хап и отпадна още във 2-рия кръг от турнира за Купата на Германия. Елитният отбор от Зинсхайм загуби с дузпи гостуването на втородивизионния Холщайн (Кил) след 1:1 в редовното време и продълженията.

Двата отбора си размениха ранни попадения, като първо още в 11-ата минута Адам Хложек се разписа с удар от въздуха за 0:1. Десетина минути по-късно обаче словакът Адриан Капралик се включи отдясно и изравни за 1:1.

Тимовете така и не можаха да си вкарат повече голове в редовното време и последвалите допълнителни 30 минути и така се стигна до дузпи. При тях домакините от Холщайн (Кил) бяха по-точни и пропуснаха само веднъж, докато Леон Авдулаху и Матс Ротс не вкараха за Хофенхайм. Така с резултат 4:3 от дузпите тимът от Втора Бундеслига продължи напред.

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