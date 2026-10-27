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Гол след гол: 25 попадения в деветия кръг на Елитната група до 18 години

  • 27 окт 2026 | 14:23
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Деветият кръг в Елитната група до 18 години предложи интересни двубои и общо 25 попадения. Голове бяха отбелязани във всичките осем срещи от програмата.

Най-убедителната победа постигна Дунав, който се наложи с 5:0 при гостуването си на Локомотив (Горна Оряховица). Септември надви Славия с 4:1, а Арда записа класически успех с 3:0 срещу Локомотив (София).

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички попадения от деветия кръг на първенството.

Насладете се на головете от деветия кръг в Елитната група до 18 години!

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