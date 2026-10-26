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  2. Хебър (Пазарджик) U18

Нефтохимик пречупи Хебър с два гола за шест минути при U18

  • 26 окт 2026 | 15:38
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Нефтохимик пречупи Хебър с два гола за шест минути при U18

Нефтохимик победи Хебър с 2:1 като гост в двубой от деветия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Всички попадения в срещата на помощния терен на стадион „Георги Бенковски“ в Пазарджик паднаха между 29-ата и 35-ата минута.

Никола Желязков откри резултата за бургазлии в 29-ата минута. Отговорът на домакините беше бърз – само две минути по-късно Васил Симеонски възстанови равенството.

В 35-ата минута обаче Нефтохимик отново излезе напред. Неделин Манолов намери мрежата на Хебър и отбеляза попадението, което се оказа победно.

След почивката резултатът остана непроменен и бургазлии запазиха аванса си до последния съдийски сигнал, за да приберат трите точки.

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