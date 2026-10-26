Резерва донесе победата на Берое срещу Ботев (София) при U18

Берое победи Ботев (София) с 1:0 в двубой от деветия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се изигра на помощния тревен терен на старозагорци, а единственото попадение отбеляза влезлият като резерва Стефан Михайлов.

Първото полувреме приключи без голове. На почивката домакините включиха в игра Михайлов на мястото на Стоян Башикаров, а именно той се оказа решаващ за крайния изход.

В 69-ата минута Михайлов намери мрежата на столичани и изведе Берое напред. До последния съдийски сигнал гостите не успяха да изравнят и старозагорци прибраха трите точки.

Двубоят премина с девет жълти картона – три за Берое и шест за Ботев (София).

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