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  2. Арда (Кърджали) U18

Два гола на Калинов поведоха Арда към класика срещу Локо (София) при U18

  • 26 окт 2026 | 15:46
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Арда победи Локомотив (София) с 3:0 като гост в двубой от деветия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се изигра на помощния тревен терен на стадион „Локомотив“ в столицата, а Бурран Калинов се отличи с две попадения за успеха.

Калинов откри резултата в 13-ата минута, а в 31-вата отново намери мрежата на домакините и удвои преднината на тима от Кърджали.

На почивката „железничарите“ направиха три промени, но и след подновяването на играта Арда стигна до попадение. В 58-ата минута Радослав Коев се разписа за 0:3.

До последния съдийски сигнал резултатът остана непроменен и гостите прибраха трите точки, без да допуснат гол.

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