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  2. Дунав (Русе) U18

Дунав разгроми Локо (Горна Оряховица) с пет гола при U18

  • 26 окт 2026 | 16:23
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Дунав победи Локомотив (Горна Оряховица) с 5:0 като гост в двубой от деветия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се изигра на помощния изкуствен терен на стадион „Локомотив“, а Йоан Нофал се отличи с две попадения за русенци.

Гостите поведоха още в третата минута чрез Нофал. Резултатът остана непроменен до почивката, след която Дунав отбеляза още четири гола.

В 51-вата минута Владин Симеонов удвои преднината на русенци, а десет минути по-късно Венцислав Станев покачи на 3:0.

Влезлият в игра в 68-ата минута Раян Нейчев се разписа само две минути след появата си на терена. В 80-ата Нофал отбеляза втория си гол в срещата и оформи крайното 5:0.

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