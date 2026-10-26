Дунав разгроми Локо (Горна Оряховица) с пет гола при U18

Дунав победи Локомотив (Горна Оряховица) с 5:0 като гост в двубой от деветия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се изигра на помощния изкуствен терен на стадион „Локомотив“, а Йоан Нофал се отличи с две попадения за русенци.

Гостите поведоха още в третата минута чрез Нофал. Резултатът остана непроменен до почивката, след която Дунав отбеляза още четири гола.

В 51-вата минута Владин Симеонов удвои преднината на русенци, а десет минути по-късно Венцислав Станев покачи на 3:0.

Влезлият в игра в 68-ата минута Раян Нейчев се разписа само две минути след появата си на терена. В 80-ата Нофал отбеляза втория си гол в срещата и оформи крайното 5:0.

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