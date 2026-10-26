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  2. Ботев (Пловдив) U18

Локо (Пловдив) спечели дербито с Ботев при U18

  • 26 окт 2026 | 15:30
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Локомотив (Пловдив) победи Ботев (Пловдив) с 1:0 като гост в градското дерби от деветия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се изигра на Футболен комплекс „Ботев 1912“, а единственото попадение отбеляза Патрик Койрушки.

Решителният момент настъпи в 34-тата минута, когато Койрушки намери мрежата на „канарчетата“ и даде преднина на „черно-белите“. С този резултат двата отбора се оттеглиха на почивката.

През второто полувреме нови попадения не паднаха. Локомотив запази минималния си аванс до последния съдийски сигнал и прибра трите точки от пловдивското дерби.

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