Янтра надви Миньор в Перник при U18

Янтра победи Миньор (Перник) с 2:1 като гост в двубой от деветия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Срещата се изигра на стадион „Звезда“ в квартал „Димова махала“, а попаденията за габровци отбелязаха Габриел Георгиев и Николай Радков.

Гостите поведоха в 27-ата минута, когато Георгиев намери мрежата на перничани. Авансът на Янтра се запази до почивката.

Миньор възстанови равенството в 55-ата минута чрез Христо Христов. Само осем минути по-късно обаче Радков отново изведе габровци напред с попадение за 1:2.

До последния съдийски сигнал резултатът остана непроменен и Янтра си тръгна от Перник с трите точки.

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