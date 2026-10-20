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  2. Елитна група до 18 години

Гол след гол: 21 попадения в осмия кръг на Елитната група до 18 години

  • 20 окт 2026 | 14:20
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Осмият кръг в Елитната група до 18 години предложи оспорвани двубои и общо 21 попадения. Голове бяха отбелязани във всичките осем срещи от програмата.

Най-убедителната победа постигна Локомотив (Пловдив), който се наложи с 5:0 над Локомотив (Горна Оряховица). Локомотив (София) спечели столичното дерби срещу Славия с 3:2, а Хебър надви Янтра като гост с 2:1.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички попадения от осмия кръг на първенството.

Насладете се на головете от осмия кръг в Елитната група до 18 години!

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