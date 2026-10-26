Национал навакса два гола пасив срещу Пирин при U18

Пирин и Национал завършиха наравно 2:2 в двубой от деветия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. На стадион „Рилци“ в Благоевград домакините поведоха с два гола на Мартин Забунов, но след почивката столичани стигнаха до точката.

„Орлетата“ откриха резултата още във втората минута чрез Забунов. В 30-ата той отново намери мрежата и осигури преднина от 2:0 на Пирин преди почивката.

Национал намали изоставането си в 52-рата минута, когато Петър Мелин се разписа за 2:1.

В 85-ата минута влезлият десет минути по-рано Станислав Симеонов отбеляза изравнителното попадение и оформи крайното 2:2. Така гостите заличиха пасива си от първото полувреме и си тръгнаха от Благоевград с точка.

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