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  2. Септември (София) U18

Хеттрик на Стефанов до 12-ата минута поведе Септември към разгром над Славия при U18

  • 26 окт 2026 | 16:39
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Септември (София) победи Славия с 4:1 в столичното дерби от деветия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Георги Стефанов се отличи с хеттрик още до 12-ата минута на срещата, която се изигра на терена на 57-о училище в София.

Домакините започнаха вихрено и откриха резултата чрез Стефанов в четвъртата минута. Само три минути по-късно той удвои преднината им, а в осмата Александър Маринов направи резултата 3:0.

В 12-ата минута Стефанов оформи своя хеттрик и покачи на 4:0, с което Септември направи решителна крачка към успеха още в началото.

Славия върна едно попадение в 34-тата минута чрез Калоян Симеонов. След почивката нови голове не паднаха и домакините запазиха убедителния си аванс до последния съдийски сигнал.

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