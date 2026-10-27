Детройт надделя над Едмънтън след дузпи

Вратарят Михал Постава направи 25 спасявания и отрази и трите изстрела при дузпите, записвайки първата си победа в Националната хокейна лига, а Детройт Ред Уингс постигна обрат и се наложи с 4:3 като гост срещу Едмънтън Ойлърс в зала „Роджърс Плейс“.

За 24-годишния Постава това бе дебютен мач като титуляр и общо второ участие в НХЛ. Младият страж се появи за първи път на леда миналия четвъртък, когато смени Джон Гибсън в началото на третата третина и спаси седем от осем удара при победата с 5:2 срещу Ванкувър Канъкс.

Michal Postava made a HUGE save to send this game to overtime 🫢 https://t.co/loeoWOzxM3 — NHL (@NHL) October 27, 2026

„Чувството е невероятно, сякаш отново съм дете. Като малък гледах тези мачове от НХЛ и изобщо не съм очаквал, че някой ден ще бъда на вратата и ще спечеля такъв двубой. Изключително съм щастлив. Исках просто да се насладя на играта, да помогна на момчетата и да направя добри намеси. Това беше единствената ми нагласа“, сподели развълнуваният Постава след срещата.

Гостите стигнаха до изравняване за 3:3 само 1:26 минути преди края на редовното време, след като извадиха вратаря за шести полеви играч. Лукас Реймънд подаде към Дилън Ларкин, който овладя шайбата с кънките си, пое я със стика и я прокара между корите на стража Тристан Джари. В заключителните секунди на продължението Постава съхрани равенството с ключово спасяване след китков изстрел на Евън Бушар от чиста позиция.

Виктор Арвидсон се отличи с гол и асистенция, а Лукас Реймънд направи две завършващи подавания и отбеляза единственото попадение при последвалите дузпи. С този успех „червените криле“ завършиха серията си от четири поредни гостувания с актив от две победи, една загуба и едно поражение след продължение.

Some good hustle from Viktor Arvidsson gives Emmitt Finnie the equalizer! 👏 https://t.co/BCCOLyvOlX — NHL (@NHL) October 27, 2026

„Гордея се с целия отбор, реагирахме по отличен начин след загубата от Калгари в събота. Играхме дисциплинирано в защита и неутрализирахме опасните им нападатели през по-голямата част от двубоя. Справянето при числено намален състав бе на високо ниво, а Постава се представи блестящо. Изключително много се радваме за него“, заяви старши треньорът на Детройт Тод Маклелън.

За домакините Колтън Дак се отчете с гол и асистенция, а точни бяха още Василий Подколзин и Айзък Хауърд. Звездата Конър Макдейвид записа асистенция и удължи серията си от мачове с поне една точка на 12 от началото на кампанията. Едмънтън допусна второ поредно поражение, след като преди това бе в серия от три поредни успеха, а Тристан Джари завърши срещата с 26 отразени удара.

COLTON DACH WITH THE DEFLECTION and the Oilers take the LEAD 😮🚨 https://t.co/9YqxhhsQKW — Gino Hard (@GinoHard_) October 27, 2026

„Винаги искаш да вземеш двете точки, но този път не се получи. И двата тима се бориха здраво. Те бяха по-добри във втората част, ние изиграхме силна трета третина. Тяхната допълнителна фигура на леда в края направи разликата – не съумяхме да изчистим шайбата в ключов момент. Вратарят им също се намеси великолепно при ситуациите ни с човек повече“, коментира наставникът на Едмънтън Майк Бабкок.

Подколзин откри резултата в полза на домакините в 6:10 минута на първата третина след центриране на Леон Драйзайтъл и двоен рикошет. Детройт отговори чрез Арвидсон при числено превъзходство в средата на втория период, след като шведът засече подаване от Реймънд.

Edmonton goal! Scored by Vasily Podkolzin with 13:50 left in the 1st. Assisted by Leon Draisaitl and Connor McDavid. EDM: 1 | DET: 0 #DETvsEDM #LetsGoOilers #LGRW https://t.co/UPgfUzevba — NHL Goals (@nhl_goal_bot) October 27, 2026

В началото на последната част Хауърд отново изведе Ойлърс напред при игра с човек повече след асистенция на Каспери Капанен. Само 30 секунди по-късно обаче Емит Фини възстанови равенството за 2:2 след отлично взаимодействие с Арвидсон зад вратата.

Дак даде нова преднина на Едмънтън за 3:2 в 16:32 минута с първия си гол за сезона след отклонен изстрел на Райън Шей – попадение, потвърдено и след видеоповторение за евентуална игра с висока стик.

A great one-timer on the power play from Isaac Howard 💪 Stream exclusively on Sportsnet+ 📺 https://t.co/6ZINyySoIh — Sportsnet (@Sportsnet) October 27, 2026

Неприятната новина за Ойлърс бе свързана с нападателя Зак Хайман, който напусна леда през втората третина след тежък сблъсък с бранителя Андреас Енглунд и удар в предпазното стъкло.

Вратарят Постава влезе в историята на Детройт Ред Уингс, превръщайки се едва в третия страж на тима за последните 25 години, който записва победа още в първия си старт като титуляр в НХЛ. Преди него подобно постижение постигнаха само Петър Мразек на 7 февруари 2013 година и Джими Хауърд на 28 ноември 2005 година.

Защитникът на „червените криле“ Мориц Зайдер се отчете с асистенция за попадението на Ларкин. По този начин германецът вече има 207 голови подавания в лигата и се изравни с Денис Зайденберг на третото място във вечната ранглиста по този показател сред германските бранители в историята на НХЛ.

В същото време Конър Макдейвид изравни рекорда за най-дълга серия от мачове с поне една асистенция от началото на сезон в историята на асоциацията. Звездата записа голово подаване в 12 поредни срещи, изравнявайки постиженията на Себастиан Ахо (сезон 2018/19), Кен Линсман (1985/86) и Уейн Грецки (1982/83). От старта на кампанията Макдейвид вече има забележителните 34 точки (8 гола и 26 асистенции).

Connor McDavid has at least one point in every game he's played so far this season 🤯 How many points will he put up tonight? https://t.co/R07qZNwrPk — NHL (@NHL) October 27, 2026

Канадският нападател натрупа цели 32 от тези точки в рамките само на месец октомври (8 попадения и 24 асистенции в 11 мача). Това го нарежда на четвърто място във вечната класация за най-резултатен октомври в историята. Пред него остават единствено легендарният Марио Лемьо с кампаниите му през 1988 година (38 точки; 16 гола и 22 асистенции в 11 срещи) и 1992 година (36 точки; 16 гола и 20 асистенции в 11 срещи), както и Уейн Грецки през 1986 година (33 точки; 11 гола и 22 асистенции в 12 срещи).

Съотборникът му Леон Драйзайтъл сложи край на серията си от шест поредни мача с отбелязан гол, в които реализира девет пъти. Въпреки това германският нападател удължи поредицата си от срещи със спечелена точка на седем поредни двубоя, като през този период има на сметката си девет гола и шест асистенции.

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