Ветеранът Дрю Даути в основата на убедителен успех на Кинг в "Медисън Скуеър Гардън"

Лос Анджелис Кингс продължи възходящата си форма по време на настоящото си турне, след като надигра Ню Йорк Рейнджърс с 6:3 в емблематичната зала „Медисън Скуеър Гардън“. В основата на успеха бе ветеранът в защита Дрю Даути, който се отличи с три точки, включително първото си попадение за сезона.

Това бе първият мач с три точки за Даути от 22 февруари 2025 година насам.

„Беше страхотно усещане. От доста време не бях имал подобна вечер“, сподели бранителят след срещата.

Captain Drew Doughty has his first of the season! 👑 https://t.co/dGEYtq3eWc — NHL (@NHL) October 26, 2026

Артьоми Панарин отбеляза своя седми гол за кампанията и добави асистенция, докато Тейлър Уорд, Майки Андерсън и Джоел Едмъндсън също откриха головите си сметки за сезона. Едмъндсън се отчете и с голова рикошетна подавка, Алекс Лафериер направи две асистенции, а вратарят Дарси Кемпер отрази 23 удара към вратата си.

С тази победа „кралете“ вече имат актив от три успеха в четири срещи от текущото си турне от пет мача, което завършва с гостуване на Чикаго.

„Предстои ни изключително важен двубой“, заяви старши треньорът на Кингс Питър Лавиолет. „Да постигнем четири победи от пет мача в тази серия би било отлично постижение след трудното начало на сезона. Момчетата са напълно наясно колко много имаме да печелим утре.“

За Рейнджърс това бе трето поредно поражение и първа загуба на собствен лед от началото на сезона. Домакините се оказаха в догонваща позиция в залата си за първи път през кампанията, след като допуснаха два бързи гола още в първите пет минути.

Artemi Panarin finds the net at MSG! 🚨 https://t.co/7rx9ODdYv8 — NHL (@NHL) October 27, 2026

„Не мисля, че от психологическа гледна точка бяхме готови за битка още от първото пускане на шайбата“, призна наставникът на нюйоркчани Майк Съливан. „Трябва бързо да коригираме това. Всеки отделен състезател носи отговорност да бъде напълно концентриран още от първата секунда.“

Опитният 38-годишен вратар Джеймс Раймър направи своя дебют за Рейнджърс само ден след като подписа едногодишен договор с тима. Той обаче преживя тежък първи период, инкасирайки три гола от осем удара, и бе заменен преди началото на втората третина от Дилън Гаранд, който се отличи с 15 спасявания.

„Да влезеш директно в подобен мач при толкова малко време за адаптация е изключително трудно предизвикателство за Раймър“, коментира Съливан. „Поставих го в деликатна ситуация и поемам пълна вина за това.“

Taylor Ward scores in his first game of the season! 🔥 https://t.co/ldcgpwNAaM — Sportsnet (@Sportsnet) October 26, 2026

Тейлър Уорд откри резултата още в 75-ата секунда на срещата, след като се измъкна зад защитата на домакините и завърши точно след отлично извеждащо подаване от Даути. Малко по-късно, в 4:52 минута, Бранд Кларк удвои аванса на гостите при отложено наказание, засичайки пас през вратарското поле от Йоел Армия след намеса и на Скот Лотън.

Джей Ти Милър върна едно попадение за Рейнджърс в 13:01 минута, след като шайбата рикошира в дясната му кънка, но Даути бързо охлади ентусиазма на нюйоркчани с мощен изстрел от дистанция за 3:1 в края на първата третина.

Taylor Ward scores in his first game of the season! 🔥 https://t.co/ldcgpwNAaM — Sportsnet (@Sportsnet) October 26, 2026

„Отговорихме светкавично с нов гол и точно това се изисква от нас“, подчерта Даути. „Когато допуснеш попадение, не бива да се пречупваш, а трябва да потърсиш следващия гол. Това правят най-силните отбори.“

Кингс решиха изхода на двубоя в началото на втория период. Панарин направи резултата 4:1 при числено превъзходство още в 90-ата секунда, а Майки Андерсън покачи на 5:1 с прецизен удар след спечелено були в 6:54 минута.

Joel Edmundson - Los Angeles Kings (1) https://t.co/dsLPnJUSnS — NHL Goal Videos (@NHLGoalVideos) October 27, 2026

Адам Фокс върна надеждите на домакините с гол при числено преимущество в своя юбилеен мач номер 500 в НХЛ, а Тай Картие намали изоставането до 3:5 в края на мача при изваден вратар. Джоел Едмъндсън обаче сложи точка на спора с попадение на празна врата за крайното 6:3.

Adam Fox scores in his 500th NHL game, becoming the second defenseman in Rangers history to do so! 💙 https://t.co/64Ty2wogDU — Sportsnet (@Sportsnet) October 27, 2026

Всички 18 полеви състезатели на Лос Анджелис бяха на леда при поне един от отбелязаните от тима голове.

С постижението си в Ню Йорк Дрю Даути събра 713 точки в кариерата си и изпревари Дъстин Браун (712), заемайки еднолично седмото място във вечната ранглиста на най-резултатните хокеисти в историята на Лос Анджелис Кингс.

New York goal! Scored by Tye Kartye with 03:52 left in the 3rd. Assisted by Sean Durzi. NYR: 3 | LAK: 5 #LAKvsNYR #NYR #GoKingsGo https://t.co/PDx869P9hG — NHL Goals (@nhl_goal_bot) October 27, 2026

Защитникът наниза три точки за 17-и път в своята кариера, с което се изравни с клубната легенда Роб Блейк на второто място по този показател сред бранителите в историята на Лос Анджелис Кингс. Лидер във вечната ранглиста на франчайза остава Стив Дюшен с 19 подобни срещи.

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