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Блестящ Матвей Гридин изведе Калгари до четвърти пореден успех

  • 27 окт 2026 | 09:45
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Блестящ Матвей Гридин изведе Калгари до четвърти пореден успех

Младокът Матвей Гридин изигра изключителен мач, отбелязвайки два гола и записвайки една асистенция при категоричния успех на Калгари Флеймс с 5:2 срещу Торонто Мейпъл Лийфс в мач от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада. С този триумф домакините удължиха победната си серия на четири срещи.

За Гридин, който бе избран под номер 28 в първия кръг на драфта в НХЛ през 2024 година, това бе първият двубой в лигата с три спечелени точки. В рамките на последните два мача на тима той вече има впечатляващите три попадения и две асистенции.

„Всичко започва от това да играем правилно. Когато спазваме плана, можем да си позволим да правим и интересни неща с шайбата. Четири победи подред – в момента играем страхотен хокей и просто трябва да продължим по същия начин“, сподели след двубоя Гридин.

Калгари приключи успешната си серия от четири поредни домакинства с пълен актив от точки и актив 5-6-0. Джоел Фараби и Мартин Поспишил се отчетоха с по един гол и едно голово подаване, докато Мат Коронато и Шимон Немец добавиха по две асистенции. На вратата Девин Кули отрази 26 удара и записа четвърта поредна победа като титуляр.

Капитанът Микаел Баклунд се завърна в състава след пропуснати две срещи заради травма в горната част на тялото и също се разписа. Попадението му бе под номер 609 в кариерата, с което той се изравни с Джони Гудро на петото място във вечната ранглиста на реализаторите на Калгари.

Гридин откри резултата в средата на първата третина с прецизен изстрел в горния ъгъл. Малко по-късно Баклунд удвои аванса на домакините след пас на Коронато, а само 25 секунди след началото на втория период Гридин вкара втория си гол в срещата при числено превъзходство за 3:0.

Гостите от Торонто, чиято серия от четири последователни победи бе прекъсната, се опитаха да се върнат в двубоя. Истън Кауън намали изоставането в 13-ата минута на втората третина, отклонявайки подаване на Трой Стечър, а в началните минути на третата част Вилям Нюландер направи 3:2 след комбинация с Джак Рословик и Остън Матюс.

Въпреки финалния натиск на „кленовите листа“, Фараби и Поспишил сложиха точка на спора с два гола на празна врата в заключителните минути.

Исторически момент за Остън Матюс

Звездата на Торонто Остън Матюс записа асистенция, с която достигна котата от 800 точки в кариерата си (437 гола и 363 асистенции). Той стана най-бързият хокеист в клубната история, постигнал това постижение – само в рамките на 703 мача, подобрявайки рекорда на Дарил Ситлър от 742 срещи, поставен през ноември 1980 година.

Освен това Матюс е вторият най-бърз роден в Съединените щати играч, достигнал 800 точки в НХЛ, отстъпвайки единствено на Пат Лафонтен (664 мача през 1993 година).

За Торонто мачът бе белязан и от неприятна новина, след като нападателят Кирил Марченко напусна леда през втората третина с контузия в долната част на тялото след сблъсък с Егор Шарангович и не успя да доиграе срещата. Вратарят на тима Сергей Бобровски записа своя мач номер 800 като титуляр в лигата, завършвайки с 29 спасявания.

Гридин стана първият хокеист на Флеймс с мач от три точки на 20 или по-малко години след Матю Ткачук срещу Калъмбъс Блу Джакетс на 4 декември 2018 г.

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