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О'Райли допринесе с четири точки за убедителен успех на Нашвил над Колорадо

  • 26 окт 2026 | 13:57
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О'Райли допринесе с четири точки за убедителен успех на Нашвил над Колорадо

Райън О'Райли се отличи с два гола и две асистенции, извеждайки Нашвил Предатърс до категорична победа с 6:2 срещу Колорадо Аваланч в среща, играна в зала „Бриджстоун Арена“.

Стивън Стамкос също изигра силен мач, записвайки две попадения и едно голово подаване. Филип Форсберг добави гол и две асистенции, а капитанът Роман Йоси завърши с три асистенции за успеха на домакините. Вратарят Юстус Анунен отрази 19 удара за Нашвил, като отборът печели точки в четири от последните си пет двубоя (2-1-2).

Ключът към успеха на „хищниците“ бе играта при числено превъзходство, в която О'Райли отбеляза два пъти, а тимът реализира четири попадения от седем възможности с човек повече на леда.

„Най-добрите ти състезатели печелят мачовете и точно това направиха те тази вечер. Всички те показаха истинско майсторство при владеенето на шайбата и взаимодействията помежду си. Играта с човек повече беше превъзходна. Имахме всички необходими елементи в този мач“, сподели след срещата старши треньорът на домакините Андрю Брюнет.

За Колорадо точни бяха Артури Лехконен и Девън Тейвс, докато Мартин Нечас се отчете с две асистенции. Стражът Скот Уеджууд направи 29 спасявания за Аваланч, които допуснаха трета загуба в последните си четири двубоя (6-5-1).

„Ние трябваше да бъдем по-свежият отбор на леда, след като Нашвил играха два мача в поредни дни и пътуваха, а ние ги чакахме у дома. На практика се получи точно обратното. Искахме да използваме пързалянето си, за да пресираме и атакуваме, но изглеждахме мудни. Другата ни цел бе да избягваме наказателната скамейка, но и там се провалихме“, заяви разочарованият наставник на гостите Джаред Беднар.

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