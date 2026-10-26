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Джейсън Робъртсън блесна с два гола, Далас срази Айлъндърс за пета поредна победа

  • 26 окт 2026 | 13:33
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Джейсън Робъртсън блесна с два гола, Далас срази Айлъндърс за пета поредна победа

Джейсън Робъртсън се разписа на два пъти, а Далас Старс продължи победната си серия на пет поредни срещи след успех с 6:3 над Ню Йорк Айлъндърс в зала „Американ Еърлайнс Сентър“ .

Робъртсън вече има актив от осем точки (три попадения и пет асистенции) в поредица от четири мача, в които се отчита с повече от една точка.

„Смятам, че задържахме шайбата изключително добре през третата третина“, заяви Робъртсън след двубоя. „Играхме много стегнато в защита, а в неутралната зона няколко рикошета се развиха в наша полза и веднага се възползвахме, за да контраатакуваме.“

Тайлър Сегин и Уайът Джонстън записаха по гол и асистенция, а Рупе Хинц направи две голови подавания за тима на Далас (7-3-1), който стигна до третия си успех от серията от шест поредни домакинства. Вратарят на тексасците Джейк Йотинджър отрази 17 удара.

Домакините пречупиха съперника с три безответни попадения в заключителната третина на изключително динамичния сблъсък.

„Мисля, че бяхме по-добрият отбор. Дори след първите две части равенството се запазваше, коментира старши треньорът на Далас Глен Гулуцан. - През втория период те имаха силни 10 минути, в които ни превъзхождаха... В третата част обаче изпълнихме плана си на високо ниво, създадохме положения и ги реализирахме.“

Матю Шейфър, Кайл Палмиери и Брейдън Шен отбелязаха за нюйоркчани (5-4-2), с което бе сложен край на тяхната поредица от пет мача със спечелена точка (3-0-2). Бо Хорват асистира за две от попаденията, а стражът Иля Сорокин спаси 32 изстрела.

„Те са много стойностен отбор с множество технични състезатели“, отчете Шен. „Когато им оставиш пространство за бързи преходи, те нападат на пълна скорост.“

Победата на тексасци помрачи завръщането на наставника на Айлъндърс Питър Дебур, който бе начело на Далас в продължение на три сезона (2022–2025).

„Допуснахме грешки, които сами си създадохме“, сподели Дебур. „Вероятно това е мачът от началото на сезона, в който позволихме най-много опасни контраатаки на съперника. Има неща, които трябва да изчистим, а поуката е, че не можем да играем по този начин срещу класни противници.“

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