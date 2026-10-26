Джейкъб Фаулър блесна с 33 спасявания при победа на Монреал над Уинипег

Монреал Канейдиънс постигна труден, но сладък успех с 2:1 при гостуването си на Уинипег Джетс в мач на открито, игран пред препълнените трибуни на стадион „Принцес Ауто“. В герой за гостите се превърна новобранецът на вратата Джейкъб Фаулър, който се отличи с 33 спасявания.

„Фаулър беше феноменален“, похвали го старши треньорът на Монреал Мартен Сен Луи. „Въпреки това ми се искаше да ни се налага да се защитаваме по-малко. Все пак свършихме отлична работа в дефанзивен план, когато това бе необходимо.“

Точни за победителите бяха Лейн Хътсън и Кейдън Гъли, а Коул Коуфийлд се отличи с две асистенции. Така Канейдиънс (с баланс 6-3-2) удължиха серията си със спечелени точки на четири поредни двубоя (3-0-1).

BIG WIN FOR JACOB FOWLER ☑️ BIG WIN FOR THE HABS ☑️ https://t.co/aDTo7QO396 — Sportsnet (@Sportsnet) October 26, 2026

„Миналия сезон имах възможност да усетя обстановката и се радвам, че колективът ме прие толкова топло“, сподели Фаулър, визирайки изиграните от него 17 мача през миналата кампания. „Вярвам безрезервно в отбора. Знам, че ако им давам сигурност и шанс за победа, те притежават достатъчно класа, за да вкарат нужните голове.“

За състава на Джетс (4-4-3), който инкасира пето поредно поражение (0-3-2), почетното попадение отбеляза Исак Розен, а Стюарт Скинър отрази 19 удара.

Montreal goal! Scored by Lane Hutson with 12:41 left in the 2nd. Assisted by Noah Dobson and Cole Caufield. WPG: 0 | MTL: 1 #MTLvsWPG #GoJetsGo #GoHabsGo https://t.co/WfcOihuw9l — NHL Goals (@nhl_goal_bot) October 26, 2026

„Започнахме срещата малко колебливо“, коментира наставникът на Уинипег Скот Арнийл. „Третата третина безспорно бе най-силната ни част. Техният вратар обаче бе на изключително ниво и направи страхотни намеси. Основният ни проблем бе, че не създадохме достатъчно трафик пред него и не му закривахме видимостта към шайбата. Върху това определено трябва да поработим.“

Нападателят на домакините Доусън Мърсър записа официален дебют с екипа на Джетс, прекарвайки 15:22 минути на леда с два точни удара и един блокиран изстрел. Той бе привлечен в петък в мащабна сделка, която прати вратаря Конър Хелебък в Ню Джърси Девилс.

KAIDEN GUHLE EXTENDS THE @CANADIENSMTL LEAD! 🚨 #HeritageClassic 🇨🇦: @Sportsnet & @TVASports ➡️ https://t.co/qAjIlD1yWP 🇺🇸: @NHL_On_TNT & @hbomax ➡️ https://t.co/usQtBglPdt https://t.co/EFz1NncNFP — NHL (@NHL) October 26, 2026

„Беше страхотно преживяване. Определено е необичайно да попаднеш директно в такъв двубой, но моментът бе много специален за мен“, подчерта Мърсър. „Резултатът не е този, който желаехме, но се радвам, че се включих веднага и мога да надграждам оттук нататък.“

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