Джейкъб Фаулър блесна с 33 спасявания при победа на Монреал над Уинипег

Монреал Канейдиънс постигна труден, но сладък успех с 2:1 при гостуването си на Уинипег Джетс в мач на открито, игран пред препълнените трибуни на стадион „Принцес Ауто“. В герой за гостите се превърна новобранецът на вратата Джейкъб Фаулър, който се отличи с 33 спасявания.
„Фаулър беше феноменален“, похвали го старши треньорът на Монреал Мартен Сен Луи. „Въпреки това ми се искаше да ни се налага да се защитаваме по-малко. Все пак свършихме отлична работа в дефанзивен план, когато това бе необходимо.“
Точни за победителите бяха Лейн Хътсън и Кейдън Гъли, а Коул Коуфийлд се отличи с две асистенции. Така Канейдиънс (с баланс 6-3-2) удължиха серията си със спечелени точки на четири поредни двубоя (3-0-1).
„Миналия сезон имах възможност да усетя обстановката и се радвам, че колективът ме прие толкова топло“, сподели Фаулър, визирайки изиграните от него 17 мача през миналата кампания. „Вярвам безрезервно в отбора. Знам, че ако им давам сигурност и шанс за победа, те притежават достатъчно класа, за да вкарат нужните голове.“
За състава на Джетс (4-4-3), който инкасира пето поредно поражение (0-3-2), почетното попадение отбеляза Исак Розен, а Стюарт Скинър отрази 19 удара.
„Започнахме срещата малко колебливо“, коментира наставникът на Уинипег Скот Арнийл. „Третата третина безспорно бе най-силната ни част. Техният вратар обаче бе на изключително ниво и направи страхотни намеси. Основният ни проблем бе, че не създадохме достатъчно трафик пред него и не му закривахме видимостта към шайбата. Върху това определено трябва да поработим.“
Нападателят на домакините Доусън Мърсър записа официален дебют с екипа на Джетс, прекарвайки 15:22 минути на леда с два точни удара и един блокиран изстрел. Той бе привлечен в петък в мащабна сделка, която прати вратаря Конър Хелебък в Ню Джърси Девилс.
„Беше страхотно преживяване. Определено е необичайно да попаднеш директно в такъв двубой, но моментът бе много специален за мен“, подчерта Мърсър. „Резултатът не е този, който желаехме, но се радвам, че се включих веднага и мога да надграждам оттук нататък.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google