Българите от Acend загуби финал на CCT в натоварен ден

Отборът на Acend остана на крачка от трофея на турнира по CCT 11, след като загуби финала срещу ex-Zero Tenacity с 0:2 (6-13, 7-13) карти.
В натоварения си състезателен ден българският отбор сутринта се изправи срещу UNiTY в NODWIN Clutch Series 13 и след победа и загуба на първите две карти приключи служебно.
След това родният състав се наложи над INOX в полуфинала на CCT с 2:1. Във финала срещу ex-Zero Tenacity българите отстъпиха на Inferno и на Cache.
Славен "AwaykeN" Любенов бе най-резултатен за ACEND с 21 елиминации, докато Адин "brutmonster" Хусич и Никола "Dragon" Боскович записаха по 37 за победителите. ACEND завърши турнира с награда от 5000 долара.
Снимка: HLTVДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google