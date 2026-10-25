Българите от Acend загуби финал на CCT в натоварен ден

Отборът на Acend остана на крачка от трофея на турнира по CCT 11, след като загуби финала срещу ex-Zero Tenacity с 0:2 (6-13, 7-13) карти.

Not the ending we wanted. We fell short in the Grand Final, but the progress compared to our recent performances is clear. The potential is there. The chemistry is building. And most importantly, the belief is stronger than ever. We'll keep working hard towards our ultimate goal — becoming the first all-Bulgarian team to reach a CS Major. This is just another step in the journey. Thank you for the support. 💜 — ACEND CLUB (@AcendClub) October 25, 2026

В натоварения си състезателен ден българският отбор сутринта се изправи срещу UNiTY в NODWIN Clutch Series 13 и след победа и загуба на първите две карти приключи служебно.

След това родният състав се наложи над INOX в полуфинала на CCT с 2:1. Във финала срещу ex-Zero Tenacity българите отстъпиха на Inferno и на Cache.

Славен "AwaykeN" Любенов бе най-резултатен за ACEND с 21 елиминации, докато Адин "brutmonster" Хусич и Никола "Dragon" Боскович записаха по 37 за победителите. ACEND завърши турнира с награда от 5000 долара.

Снимка: HLTV

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