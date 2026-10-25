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Българите от Acend загуби финал на CCT в натоварен ден

  • 25 окт 2026 | 23:50
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Българите от Acend загуби финал на CCT в натоварен ден

Отборът на Acend остана на крачка от трофея на турнира по CCT 11, след като загуби финала срещу ex-Zero Tenacity с 0:2 (6-13, 7-13) карти.

В натоварения си състезателен ден българският отбор сутринта се изправи срещу UNiTY в NODWIN Clutch Series 13 и след победа и загуба на първите две карти приключи служебно.

След това родният състав се наложи над INOX в полуфинала на CCT с 2:1. Във финала срещу ex-Zero Tenacity българите отстъпиха на Inferno и на Cache.

Славен "AwaykeN" Любенов бе най-резултатен за ACEND с 21 елиминации, докато Адин "brutmonster" Хусич и Никола "Dragon" Боскович записаха по 37 за победителите. ACEND завърши турнира с награда от 5000 долара.

Снимка: HLTV

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