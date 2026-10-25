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Олимпийският шампион спечели първия старт в Зьолден

  • 25 окт 2026 | 15:10
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Олимпийският шампион спечели първия старт в Зьолден

Oлимпийският шампион Лукас Пинейро Брoтен (Бразилия) спечели първия за сезона гигантски слалом за Световната купа по ски алпийски дисциплини в Зьолден (Австрия) и удължи победната си серия в тази дисциплина до четири състезания.

Той завърши с общо време 1:44.72 минута, след като беше най-бърз в първия манш с 52.40 секунди и записа 52.32 във втория.

"Победата за мен днес е облекчение, защото се подготвях много през лятото", каза Бротен след надпреварата и благодари на публиката за подкрепата.

Роденият в Норвегия Пинейро Бротен, който в Милано-Кортина през февруари донесе първия медал на Южна Америка на Зимни олимпийски игри, имаше аванс от 24 сточни от секундата пред олимпийския шампион в слалом Лоик Меяр (Швейцария) и с 49 пред Щефан Бренщайнер (Австрия).

Меяр остана втори с пасив от 48 стотни, а трети се нареди петкратният носител на Световната купа Марко Одермат (Швейцария) на 49 стотни зад победителя.

"Много съм щастлив от подиума. Да започнеш с подиум е много важно. Направих голяма стъпка във втория манш", заяви Одермат след третото си място.

Трасето беше скъсено поради силните ветрове в горната част на ледника Ретенбах и състезанието се проведе при трудни условия.  Австриецът Марко Шварц загуби контрол малко преди началото на спускането си, премина през врата и отпадна в първия манш.

Пинейро Бротен е непобеден в гигантския слалом след олимпийския си пробив, като спечели и последните две състезания от Световната купа в тази дисциплина миналия сезон, за да си осигури малкия кристален глобус. Той смени националността си преди две години, за да представлява родината на майка си.

Победата на Пинейро Бротен в слалома в Леви (Финландия) преди близо година беше първата на Бразилия в старт от Световната купа по алпийски ски.

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