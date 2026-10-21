Родопа се справи с десет от Гигант

Родопа (Смолян) се наложи с 1:0 у дома над Гигант (Съединение). Срещата е от деветия кръг на Югоизточната Трета лига. Михаел Кисьов отбеляза единственото попадение в 75-ата минута. Гостите изиграха близо 50 минути с човек по-малко, след като в края на първото полувреме останаха без Милен Николов. Главният съдия му показа директен червен картон за нарушение срещу Даниел Камбошев, който излизаше сам срещу вратаря на Гигант. Ситуацията се разигра на метри пред наказателното поле на гостите.

Снимки: fkrodopa-smolyan.com

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