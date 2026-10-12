Насрочиха събрание на ФК Атлетик (Куклен)

На 27-ми октомври (вторник), от 18:00 часа, в сградата на община Куклен, ще се проведе отчетно-изборно събрание на Сдружение ФУТБОЛЕН КЛУБ АТЛЕТИК със следния дневен ред:

1. Прием на нови членове

2. Отчет на настоящият управителен съвет на сдружението

3. Избор на нов управителен съвет на сдружението

4. Разни

От ФК отправят апел:

Призоваваме всеки, който милее за кукленския футбол и има отношение към развитието на този спорт в община Куклен да приъстсва на събранието, независимо дали е член на сдружението или не.

Каним ръководството на община Куклен да излъчи свой представител, който да присъства на събранието.

Каним специално всички общински съветници да присъстват на събранието.

Каним и призоваваме всеки родител, чието дете е част от школата на Атлетик (Куклен) да присъства на събранието.

Ще се вземат важни решения за бъдещето на ФУТБОЛЕН КЛУБ АТЛЕТИК, присъствието на всеки заинтересован е крайно наложително!

Снимка: ФК Атлетик гр. Куклен 1927 - фейсбук

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