Теодор Стефанов: Да си свършим работата

Родопа (Смолян) приема утре Атлетик (Куклен). Срещата е от 12-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Съперникът е способен да накаже всеки. Абсурд е дори да си помислим за подценяване. Важно е да се съсредоточим върху нашата настройка и мобилизация за предстоящия двубой. Да влезем пределно мобилизирани в мача и да изиграем 90-те минути с максимална концентрация и себераздаване. Направим ли го и резултата ще е положителен за нас“, коментира пред Sportal.bg Теодор Стефанов, играещ треньор на смолянския тим.

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