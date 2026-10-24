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Симов: Логично равенство

  • 24 окт 2026 | 18:35
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Симов: Логично равенство

Наставникът на Ботев (Враца) Тодор Симов смята, че равенството 1:1 при визитата на Локомотив (София) е логичен резултат. Специалистът е на мнение, че домакините са имали инициативата преди почивката, но след това са позволили на домакините да се върнат в мача.

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“След добро първо полувреме второто имаше липса на отговорност при избита топка ни наказаха. Накрая може би малко се поизморихме. Мачът беше повече на битка, но в крайна сметка закономерно равенство. Оптимистично е, че създаваме положения. Липсва ни точен удар обаче. Футболистите изпълниха задачите като цяло преди почивката. Ниският ни ръст понякога ни създава проблеми при статичните положения”, каза Симов.

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