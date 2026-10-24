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Сакамото претърпяла сърдечна операция през 2017-а

  • 24 окт 2026 | 15:17
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Сакамото претърпяла сърдечна операция през 2017-а

Сребърната медалистка по фигурно пързаляне от Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026 и четирикратна световна шампионка Каори Сакамото (Япония) е претърпяла операция на сърцето през юли 2017 година, но е запазила лечението в тайна до оттеглянето си от спорта.

В интервю за Kyodo News Сакамото каза, че е претърпяла процедурата поради аритмия в началото на зимния олимпийски сезон преди Пьончан 2018. Родената в Кобе фигуристка прекрати кариерата си през март, след като спечели четвъртата си световна титла - рекорд за японска фигуристка, след второто си представяне на Зимните игри в Милано-Кортина. Тя за първи път усетила симптоми на животозастрашаващото състояние през 2016-а, докато се състезавала на турнир при девойките.

„Изпитвах интензивно сърцебиене – не просто постоянно „туп-туп“, а бърз, неистов ритъм“, разказа 26-годишната състезателка.

Първоначално облягането на бордовете на пързалката помагало, но честотата на симптомите се увеличила – от веднъж месечно до два или три пъти, като в крайна сметка станали толкова тежки, че тя можела да се възстанови само като легне. Стандартните медицински прегледи обаче не успели да открият никакви аномалии.

Тя получила най-сериозна криза по време на тренировка през март 2017-а, което довело до колапс и замъглено зрение, оставяйки я да си мисли: „Ще умра“.

Електрокардиограмата през май потвърдила аритмията и тя претърпяла катетърна аблация, при която катетър се поставя в сърцето, за да се прекъснат електрическите пътища, причиняващи неравномерния сърдечен ритъм, което довело до пълно възстановяване.

Сакамото заяви, че опитът ѝ с болестта и операцията е помогнал на кариерата ѝ.

„Операцията е това, което ми даде стоманени нерви, способността да процъфтявам на голямата сцена“, каза Сакамото, която се наслаждава на живота далеч от състезанията, работи като треньор и участва в ледени шоупрограми.

„Не ми липсва да бъда активен спортист. Направих достатъчно“, завърши тя.

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