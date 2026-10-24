Флик преди "Ел Класико": Това е най-великият мач, имам пълно доверие на съдиите

Наставникът на Барселона Ханзи Флик застана пред медиите, за да сподели очакванията си преди предстоящото утрешно дерби срещу Реал Мадрид на стадион „Спотифай Камп Ноу“. Германският специалист изрази пълна увереност във възможностите на своя състав и подчерта изключителния заряд, който носи сблъсъкът.
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„Ел Класико" е различно изживяване – това е най-добрият мач, който нашият спорт може да предложи. Целият свят ще го гледа. Залогът са три точки, но всъщност двубоят носи много повече от това. Фантастично е да сме част от това събитие. Нямаме търпение да излезем на терена, напълно готови сме и вярваме в силите си“, заяви Флик.
Наставникът на „блаугранас“ потвърди, че френският защитник Жул Кунде няма да вземе участие в дербито, след като продължава да се подготвя индивидуално заради изкълчване на левия глезен. „Кунде е извън строя. Не искаме да поемаме никакви рискове с неговото здраве. Моментът не е идеален, но трябва да го приемем. Колкото до Дани Олмо, той се намираше в прекрасна форма и беше готов на 100%. За жалост, контузията му дойде при нелепи обстоятелства. Той е разочарован, че ще пропусне няколко срещи, но разполагаме с Фермин Лопес на тази позиция“, поясни треньорът.
Запитан за специален план срещу звездата на съперника Килиан Мбапе, Флик акцентира върху отборните действия и баланса в линиите на терена: „Най-важното за нас е правилното позициониране – както с топка в крака, така и без нея. Трябва да поддържаме добри дистанции между линиите и да действаме компактно. Това е от ключово значение, когато играеш с изнесена напред защитна линия. Пау Кубарси и Жерард правят страхотен сезон, допълват се отлично и израстват заедно.“
Германецът похвали и представянето на младока Чави Еспарт, както и влиянието на Родри в халфовата линия, отбелязвайки, че заедно с Педри внасят изключително качество в средата на терена.
Флик предупреди за силните страни на мадридчани, особено при статичните положения: „Реал Мадрид е сред най-добрите отбори при статичните положения. Те са изключително силни физически. Обсъдихме го и проведохме тренировки върху този елемент. Трябва да се защитаваме по-добре и се надявам да го покажем на терена. Очаквам съперник с голямо самочувствие, притежаващ изключителни изпълнители в последната третина и отличен треньор.“
Относно дискусиите около реферите и изказванията от столицата, треньорът бе категоричен, че вниманието му е насочено изцяло към играта: „Предпочитам да се съсредоточа върху срещата. Нямам интерес да създавам заглавия, важен е моят отбор. Имам пълно доверие на съдиите. Всички сме част от играта и трябва да се защитаваме взаимно.“
Главен съдия на дербито ще бъде Хуан Мартинес Мунуера, за когото това ще бъде пето "Ел Класико" в кариерата, а на ВАР системата ще оперира Хавиер Иглесиас Вилянуева.
Флик коментира и поражението от ПСЖ, като заяви, че грешките са анализирани и отборът трябва да използва тези моменти, за да се развива. Той изрази и своето уважение към Жозе Моуриньо, припомняйки срещата им в Мадрид от периода, когато беше асистент на Йоахим Льов в националния отбор на Германия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago