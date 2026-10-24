Флик преди "Ел Класико": Това е най-великият мач, имам пълно доверие на съдиите

Наставникът на Барселона Ханзи Флик застана пред медиите, за да сподели очакванията си преди предстоящото утрешно дерби срещу Реал Мадрид на стадион „Спотифай Камп Ноу“. Германският специалист изрази пълна увереност във възможностите на своя състав и подчерта изключителния заряд, който носи сблъсъкът.

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„Ел Класико" е различно изживяване – това е най-добрият мач, който нашият спорт може да предложи. Целият свят ще го гледа. Залогът са три точки, но всъщност двубоят носи много повече от това. Фантастично е да сме част от това събитие. Нямаме търпение да излезем на терена, напълно готови сме и вярваме в силите си“, заяви Флик.

🚨 Hansi Flick: "Pressure before El Clásico? A Clásico is a completely different match. I think it's the best thing football can offer. All eyes are on this showdown." "Millions of people from different cultures and generations come together to watch it. It's something truly incredible. In the end, winning only gives you three points, but El Clásico means so much more than that." "For me, it's fantastic to be part of an occasion like this. I think everyone involved in this match and every member of my team knows exactly how we want to play, and that's the most important thing. I think we're prepared, I have tremendous faith in my team, and I'm absolutely convinced of it." — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 24, 2026

Наставникът на „блаугранас“ потвърди, че френският защитник Жул Кунде няма да вземе участие в дербито, след като продължава да се подготвя индивидуално заради изкълчване на левия глезен. „Кунде е извън строя. Не искаме да поемаме никакви рискове с неговото здраве. Моментът не е идеален, но трябва да го приемем. Колкото до Дани Олмо, той се намираше в прекрасна форма и беше готов на 100%. За жалост, контузията му дойде при нелепи обстоятелства. Той е разочарован, че ще пропусне няколко срещи, но разполагаме с Фермин Лопес на тази позиция“, поясни треньорът.

Запитан за специален план срещу звездата на съперника Килиан Мбапе, Флик акцентира върху отборните действия и баланса в линиите на терена: „Най-важното за нас е правилното позициониране – както с топка в крака, така и без нея. Трябва да поддържаме добри дистанции между линиите и да действаме компактно. Това е от ключово значение, когато играеш с изнесена напред защитна линия. Пау Кубарси и Жерард правят страхотен сезон, допълват се отлично и израстват заедно.“

🚨 Hansi Flick: "Jules Koundé and Dani Olmo injured? Jules Koundé will miss the match. We don’t want to take any risks with him." "I know the timing of his injury couldn’t be worse, but we have to accept the situation. Dani Olmo was going through a very good moment and was physically at one hundred percent." "Plus, last season he delivered an extraordinary performance. Unfortunately, he suffered an injury under unfortunate circumstances and we have to accept it." — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 24, 2026

Германецът похвали и представянето на младока Чави Еспарт, както и влиянието на Родри в халфовата линия, отбелязвайки, че заедно с Педри внасят изключително качество в средата на терена.

Флик предупреди за силните страни на мадридчани, особено при статичните положения: „Реал Мадрид е сред най-добрите отбори при статичните положения. Те са изключително силни физически. Обсъдихме го и проведохме тренировки върху този елемент. Трябва да се защитаваме по-добре и се надявам да го покажем на терена. Очаквам съперник с голямо самочувствие, притежаващ изключителни изпълнители в последната третина и отличен треньор.“

"Are you tired of Real Madrid's talk about referees?" 🚨🎙️| Flick: "I prefer to focus on preparing my team. This is all about headlines, and I don't want any headlines. I just want to focus on my team." #fcblive ❌ https://t.co/QAV3QDtpL8 — BarçaTimes (@BarcaTimes) October 24, 2026

Относно дискусиите около реферите и изказванията от столицата, треньорът бе категоричен, че вниманието му е насочено изцяло към играта: „Предпочитам да се съсредоточа върху срещата. Нямам интерес да създавам заглавия, важен е моят отбор. Имам пълно доверие на съдиите. Всички сме част от играта и трябва да се защитаваме взаимно.“

Главен съдия на дербито ще бъде Хуан Мартинес Мунуера, за когото това ще бъде пето "Ел Класико" в кариерата, а на ВАР системата ще оперира Хавиер Иглесиас Вилянуева.

🚨 Hansi Flick: "José Mourinho? I have a tremendous amount of respect for him. When you coach teams at this level for many years and achieve success consistently, that shows you have enormous ability." "Mourinho has shown that at every club he’s managed. I remember meeting him once in Madrid, when I was Joachim Löw’s assistant with the German national team." "We went to visit him because some of our national team players were there. What I can say is that all the internationals who had worked under him spoke of him with tremendous respect, and I share that same opinion. He’s a colleague who has had tremendous success and a great coach whom I respect enormously." — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 24, 2026

Флик коментира и поражението от ПСЖ, като заяви, че грешките са анализирани и отборът трябва да използва тези моменти, за да се развива. Той изрази и своето уважение към Жозе Моуриньо, припомняйки срещата им в Мадрид от периода, когато беше асистент на Йоахим Льов в националния отбор на Германия.

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Снимки: Imago