Моуриньо отговори на футболист на Барселона, обясни за брадата си и отсече: Реал Мадрид с мен печели трофеи

Реал Мадрид се готви за първото издание на „Ел Класико“ за сезона, а наставникът на "лос бланкос" Жозе Моуриньо говори преди гостуването на Барселона на „Камп Ноу“ в мача от Ла Лига утре. "Кралете" влизат в двубоя след категоричен успех над над РБ Лайпциг в Шампионската лига, докато каталунците допуснаха първата си загуба през седмицата и отстъпиха с 2:4 на ПСЖ.

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„Намираме се в добра динамика. Вкарваме голове и сме в чудесна форма. Опитът ми в дербита и подобни големи двубои обаче ме е научил, че случилото се преди това губи значение“, започна португалецът.

🔥 Mourinho desafía al Barça: "¿El clásico? El Madrid con Mourinho gana títulos; que se hable bien de ellos no me afecta" 👉 El luso asegura que en el Madrid no le han comunicado quién arbitrará el clásico y advierte: "Lo que me molesta es que se rompan las reglas" y respondió a Fermín sobre su hartazgo: "¿Le cansa (que hablemos de colegiados? A nosotros otras cosas" ✍️ @denis__iglesias https://t.co/cDX4hQM8Hg — Diario SPORT (@sport) October 24, 2026

Запитан дали отборът му получава достатъчно признание, треньорът коментира: „Имам усещането, че в Реал Мадрид винаги е така. Искам единствено футболистите ми да получават похвали при силни мачове, а критиките да остават за мен, когато нещата не вървят. Това е съдбата на треньорите — победите са за играчите, а загубите се пишат на наш гръб. Всяка година имаме поне две издания на „Ел Класико“. Най-впечатляващ е световният мащаб на събитието. Има и други значими мачове, но този е неповторим — светът буквално спира, за да го гледа.“

На въпрос дали утрешният двубой ще бъде истинският тест за тима му, Моуриньо бе категоричен: „Не, не е тест. Реал Мадрид с Моуриньо печели трофеи.“

🗣️ Mourinho: “Lamine Yamal? Is there a specific plan for him? They’re all good, it’s the same situation as at Real Madrid. He’s a great player, and great players deserve respect. But respecting someone is one thing; changing your plans, your structures, or abandoning your core identity is another. We won’t do that, not for him, nor for anyone else, regardless of how exceptional their quality might be.” — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 24, 2026

Относно съдийството в дербито наставникът отбеляза, че името на рефера не го тревожи: „Винаги подхождам с презумпцията, че съдията е добър. Неприятно е единствено, когато правилата се нарушават, но според вътрешната ни информация за момента няма подобно нещо. Споменаха се няколко имена, никой официално не ми е посочил конкретен арбитър. Който и да свири, му пожелавам успех.“

Специалиста не вълнува и скорошното поражение на Барселона в Париж: „Това не означава нищо за мен. Дори вместо победа с 4:1 над Лайпциг да бяхме загубили с 1:4, психическата ми нагласа за предстоящия двубой щеше да бъде напълно същата.“

🗣️ Mourinho: “What do I think of Flick? I don’t understand these questions. He’s a great coach, he’s doing an excellent job. What do you want me to say?” https://t.co/2drm3KjfuD — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 24, 2026

Моуриньо анализира и разликата в обществените възприятия за двата испански гранда: „Хората, които преди седмица вярваха, че Барса може да ни разгроми, продължават да мислят така. Не мисля, че това ще се промени. Похвалите към съперника не ми влияят. Честно казано, в някои срещи те напълно заслужават отлични оценки, защото играят много силно. При нас ситуацията е различна — гледат на нас като на завършен продукт, а във футбола това става трудно.

Q: “You’ve been sporting a beard for a month now, and you’ve won everything, is it superstition?” 🗣️ Mourinho: “Not superstitious at all. Do I look terrible with the beard? Should I change it? (laughs). I’m one of the few people in football who doesn’t have any superstitions.” https://t.co/cI0GBOJxf5 — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 24, 2026

Работим заедно едва от три месеца, а като извадим предсезонната подготовка и паузите за националните отбори, реалното време е едва месец и половина. Ние сме в начален етап, в който опознавам играчите, анализирам и търся правилния път, а те тепърва свикват с мен. Не е справедливо да ни сравняват с отбор, граден с години.“

Португалецът се изказа с голямо уважение и за младия талант на домакините Ламин Ямал: „Всички техни играчи са отлични, точно както и в Реал Мадрид. Не виждам състезател в техния състав, който да не е от висока класа. Ямал е страхотен футболист. Едно е обаче да уважаваш съперника, а съвсем друго да променяш плановете си и да изневеряваш на собствения си стил. Няма да направим това заради него или заради който и да е друг качествен противник.“

По адрес на Ханзи Флик наставникът бе лаконичен: „Не знам защо ме питате за колегите. Той е великолепен специалист и върши отлична работа. Няма какво повече да добавя.“ Завръщането на „Камп Ноу“ също не притеснява Моуриньо: „Гостуването тук е като на всеки друг стадион, просто се изправяме срещу съперник с огромна класа. Винаги е различно, когато срещаш толкова силен противник.“

Q: “Fermín Lopez remarked that the talk about the referees gets tiresome.” 🗣️ Mourinho: “What can I say? There are other things that tire us out, and yet they keep happening...” https://t.co/seiWhSKpeA — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 24, 2026

Треньорът сподели, че вече е избистрил титулярния си състав за сблъсъка. Относно изказванията на Фермин Лопес от лагера на каталунците, че постоянното оплакване от съдиите е уморително, португалецът отвърна загадъчно: „Възможно е, но нас ни изтощават съвсем други неща, които продължават да се случват.“

С шеговит тон Моуриньо отхвърли и теориите, че новата му брада е свързана с победна серия и суеверие: „Изобщо не съм суеверен. Толкова ли зле изглеждам с брада? Трябва ли да я махна? Аз съм един от малкото хора във футбола без никакви суеверия.“ На финала специалистът отказа да разкрие подробности за тактиката си: „Няма как да отговоря на въпроси за схемата и конкретните изпълнители. Вие сте умни, но и аз не съм глупав“, завърши с усмивка Жозе Моуриньо.

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Снимки: Imago