Моуриньо отговори на футболист на Барселона, обясни за брадата си и отсече: Реал Мадрид с мен печели трофеи

Реал Мадрид се готви за първото издание на „Ел Класико“ за сезона, а наставникът на "лос бланкос" Жозе Моуриньо говори преди гостуването на Барселона на „Камп Ноу“ в мача от Ла Лига утре. "Кралете" влизат в двубоя след категоричен успех над над РБ Лайпциг в Шампионската лига, докато каталунците допуснаха първата си загуба през седмицата и отстъпиха с 2:4 на ПСЖ.
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„Намираме се в добра динамика. Вкарваме голове и сме в чудесна форма. Опитът ми в дербита и подобни големи двубои обаче ме е научил, че случилото се преди това губи значение“, започна португалецът.
Запитан дали отборът му получава достатъчно признание, треньорът коментира: „Имам усещането, че в Реал Мадрид винаги е така. Искам единствено футболистите ми да получават похвали при силни мачове, а критиките да остават за мен, когато нещата не вървят. Това е съдбата на треньорите — победите са за играчите, а загубите се пишат на наш гръб. Всяка година имаме поне две издания на „Ел Класико“. Най-впечатляващ е световният мащаб на събитието. Има и други значими мачове, но този е неповторим — светът буквално спира, за да го гледа.“
На въпрос дали утрешният двубой ще бъде истинският тест за тима му, Моуриньо бе категоричен: „Не, не е тест. Реал Мадрид с Моуриньо печели трофеи.“
Относно съдийството в дербито наставникът отбеляза, че името на рефера не го тревожи: „Винаги подхождам с презумпцията, че съдията е добър. Неприятно е единствено, когато правилата се нарушават, но според вътрешната ни информация за момента няма подобно нещо. Споменаха се няколко имена, никой официално не ми е посочил конкретен арбитър. Който и да свири, му пожелавам успех.“
Специалиста не вълнува и скорошното поражение на Барселона в Париж: „Това не означава нищо за мен. Дори вместо победа с 4:1 над Лайпциг да бяхме загубили с 1:4, психическата ми нагласа за предстоящия двубой щеше да бъде напълно същата.“
Моуриньо анализира и разликата в обществените възприятия за двата испански гранда: „Хората, които преди седмица вярваха, че Барса може да ни разгроми, продължават да мислят така. Не мисля, че това ще се промени. Похвалите към съперника не ми влияят. Честно казано, в някои срещи те напълно заслужават отлични оценки, защото играят много силно. При нас ситуацията е различна — гледат на нас като на завършен продукт, а във футбола това става трудно.
Работим заедно едва от три месеца, а като извадим предсезонната подготовка и паузите за националните отбори, реалното време е едва месец и половина. Ние сме в начален етап, в който опознавам играчите, анализирам и търся правилния път, а те тепърва свикват с мен. Не е справедливо да ни сравняват с отбор, граден с години.“
Португалецът се изказа с голямо уважение и за младия талант на домакините Ламин Ямал: „Всички техни играчи са отлични, точно както и в Реал Мадрид. Не виждам състезател в техния състав, който да не е от висока класа. Ямал е страхотен футболист. Едно е обаче да уважаваш съперника, а съвсем друго да променяш плановете си и да изневеряваш на собствения си стил. Няма да направим това заради него или заради който и да е друг качествен противник.“
По адрес на Ханзи Флик наставникът бе лаконичен: „Не знам защо ме питате за колегите. Той е великолепен специалист и върши отлична работа. Няма какво повече да добавя.“ Завръщането на „Камп Ноу“ също не притеснява Моуриньо: „Гостуването тук е като на всеки друг стадион, просто се изправяме срещу съперник с огромна класа. Винаги е различно, когато срещаш толкова силен противник.“
Треньорът сподели, че вече е избистрил титулярния си състав за сблъсъка. Относно изказванията на Фермин Лопес от лагера на каталунците, че постоянното оплакване от съдиите е уморително, португалецът отвърна загадъчно: „Възможно е, но нас ни изтощават съвсем други неща, които продължават да се случват.“
С шеговит тон Моуриньо отхвърли и теориите, че новата му брада е свързана с победна серия и суеверие: „Изобщо не съм суеверен. Толкова ли зле изглеждам с брада? Трябва ли да я махна? Аз съм един от малкото хора във футбола без никакви суеверия.“ На финала специалистът отказа да разкрие подробности за тактиката си: „Няма как да отговоря на въпроси за схемата и конкретните изпълнители. Вие сте умни, но и аз не съм глупав“, завърши с усмивка Жозе Моуриньо.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago