Всички си свършихме работата срещу Барселона, горд е Дезире Дуе

Определеният за Играч на мача при домакинската победа на Пари Сен Жермен над Барселона с 4:2 в Шампионската лига Дезире Дуе, коментира, че успехът е бил изключително важен.

„Даваме всичко от себе си на терена и резултатите са налице. Оставаме концентрирани, гладни сме за успехи. Аз играя своята игра. Най-важното тази вечер беше победата“, категоричен бе Дуе пред Canal+.

„Трябваше да спечелим тази вечер и го направихме, така че сме наистина щастливи. Развивам се и продължавам да помагам на отбора. За мен най-важното е да бъда полезен на тима, а като атакуващ футболист искам да го правя чрез голове и асистенции. Понякога успявам. Ако не - помагам на отбора по други начини“, каза още 21-годишният французин, цитиран от БТА.

„Трябва да изтъкнем работата на целия отбор - победата не се дължи само на мен. Начинът, по който се представиха защитниците, полузащитниците и нападателите - беше невероятно. Всички си свършихме работата“, продължи Дезире Дуе, а на въпрос за манталитета на парижани, той отговори:

„Никога не се чувстваме безсилни или предварително победени. Винаги знаем, че има шанс, докато не прозвучи последният съдийски сигнал. Ще продължим да създаваме опасности, да разчитаме на качествата си и да следваме игровия си план. Знаем, че можем да отбележим във всеки един момент.“

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