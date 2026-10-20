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Телевизията на Реал Мадрид: Вече и играчите на Барселона станаха съдии

  • 20 окт 2026 | 16:07
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 Клубната телевизия на Реал Мадрид (RMTV) отправи остри критики след появата на кадри от съдийската камера (RefCam) по време на двубоя между Барселона и Бетис. Видеото разкрива как футболисти на каталунците настояват пред главния рефер Де Бургос Бенгоечея за намеса на ВАР заради евентуална игра с ръка на играч на Бетис преди попадението на Ло Селсо, което впоследствие бе отменено. 

Реакцията от Мадрид не закъсня, като от медията изразиха силно възмущение от видяното преди предстоящото дерби: 

„Реал Мадрид ще трябва да се изправи срещу 17 съдии в Ел Класико – тримата на терена, четвъртият рефер, отговорниците за ВАР и техният асистент, както и единадесетте футболисти на Барселона, които също влязоха в ролята на арбитри. Изключително трудно е срещу 17 съдии. Играчите на Барса вече сами решават кои ситуации да се преглеждат с ВАР и кои не. Те свирят мачовете, което е абсолютен скандал. Във всяко друго първенство това би имало сериозни последствия. Всички знаем защо неделният мач ще бъде толкова сложен.“

 

От клубния канал обърнаха внимание и на дискусиите около Арда Гюлер и единоборството му с Пеке от Севиля, подчертавайки медийното отношение към ситуацията: 

„Изправени сме срещу всичко и всички. Срещу система, в която синхронизираните коментатори говорят само за спорния момент с Гюлер и Пеке, пренебрегвайки факта, че нашият играч беше задържан многократно. Сега твърдят, че липсват кадри от повторенията – проблем с укриването на ъгли на заснемане, за който от РМТВ алармираме от години, а ни наричаха привърженици на конспирациите. Достатъчно е едно спорно отсъждане, за да се промени целият тон.“ 

В заключение бе направен паралел между испанското първенство и европейската сцена: 

„Предстоят мачове от Шампионската лига – най-престижният турнир в света. Време е да се дистанцираме от скандалите в Ла Лига, от казуса Негрейра, от Тебас и противоречията около ВАР. В европейските турнири подобни съдийски драми липсват. Ако Реал бе играл мача в Рим на испанска земя, нямаше да спечели с 4:3, а ако срещата на Барселона срещу Бетис беше в Европа, каталунците щяха да я загубят.“

Режисьорът на Ла Лига, откъдето не показаха ясно за Арда Гюлер, се оказа бивш служител на Реал Мадрид ТВ
Режисьорът на Ла Лига, откъдето не показаха ясно за Арда Гюлер, се оказа бивш служител на Реал Мадрид ТВ
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