Телевизията на Реал Мадрид: Вече и играчите на Барселона станаха съдии

Клубната телевизия на Реал Мадрид (RMTV) отправи остри критики след появата на кадри от съдийската камера (RefCam) по време на двубоя между Барселона и Бетис. Видеото разкрива как футболисти на каталунците настояват пред главния рефер Де Бургос Бенгоечея за намеса на ВАР заради евентуална игра с ръка на играч на Бетис преди попадението на Ло Селсо, което впоследствие бе отменено.

🎥 La secuencia del gol anulado a Lo Celso por mano del Cucho Hernández ©️Bien Pedri actuando de capitán https://t.co/LeMpPxHAEb — Mateo Salebe (@mateosalebe27) October 19, 2026

Реакцията от Мадрид не закъсня, като от медията изразиха силно възмущение от видяното преди предстоящото дерби:

„Реал Мадрид ще трябва да се изправи срещу 17 съдии в Ел Класико – тримата на терена, четвъртият рефер, отговорниците за ВАР и техният асистент, както и единадесетте футболисти на Барселона, които също влязоха в ролята на арбитри. Изключително трудно е срещу 17 съдии. Играчите на Барса вече сами решават кои ситуации да се преглеждат с ВАР и кои не. Те свирят мачовете, което е абсолютен скандал. Във всяко друго първенство това би имало сериозни последствия. Всички знаем защо неделният мач ще бъде толкова сложен.“

От клубния канал обърнаха внимание и на дискусиите около Арда Гюлер и единоборството му с Пеке от Севиля, подчертавайки медийното отношение към ситуацията:

„Изправени сме срещу всичко и всички. Срещу система, в която синхронизираните коментатори говорят само за спорния момент с Гюлер и Пеке, пренебрегвайки факта, че нашият играч беше задържан многократно. Сега твърдят, че липсват кадри от повторенията – проблем с укриването на ъгли на заснемане, за който от РМТВ алармираме от години, а ни наричаха привърженици на конспирациите. Достатъчно е едно спорно отсъждане, за да се промени целият тон.“

В заключение бе направен паралел между испанското първенство и европейската сцена:

„Предстоят мачове от Шампионската лига – най-престижният турнир в света. Време е да се дистанцираме от скандалите в Ла Лига, от казуса Негрейра, от Тебас и противоречията около ВАР. В европейските турнири подобни съдийски драми липсват. Ако Реал бе играл мача в Рим на испанска земя, нямаше да спечели с 4:3, а ако срещата на Барселона срещу Бетис беше в Европа, каталунците щяха да я загубят.“

Режисьорът на Ла Лига, откъдето не показаха ясно за Арда Гюлер, се оказа бивш служител на Реал Мадрид ТВ

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