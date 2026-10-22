В Испания сезираха трибунал заради изказвания на Хавиер Тебас срещу Реал Мадрид

Висшият спортен съвет на Испания (CSD) се самосезира и внесе официална мотивирана жалба в Административния спортен трибунал (ТАD) срещу президента на Ла Лига и вицепрезидент на Кралската испанска футболна федерация (РФЕФ) Хавиер Тебас. Повод за мярката станаха негови публични коментари, в които той оприличи медийното поведение на клубната телевизия на Реал Мадрид с пропагандната машина на нацистка Германия.

Документът от 16 страници е подписан лично от държавния секретар по спорта Хосе Мануел Родригес Урибес. В официалното изявление на институцията се припомня, че на 16 октомври в социалната мрежа "Екс" Тебас сравни комуникационния стил на испанския гранд с „пропагандните механизми, използвани от Гьобелс, министър на пропагандата в нацистка Германия“.

В рамките на своите правомощия спортният орган призовава независимия съдебен състав на ТАD да установи дали думите на функционера представляват нарушение на член 76.4.б от Закона за спорта (Закон 10/1990). Въпросната клауза дефинира като тежки нарушения всички явни и публични прояви, които накърняват спортното достойнство и благоприличие.

В своите аргументи CSD се позовава на практиката на самия трибунал и на юриспруденцията на Върховния съд, според които цивилизованото спортно съжителство налага стриктно спазване на взаимно уважение между ключовите фигури в спортната сфера. От съвета подчертават, че институциите са длъжни безусловно да отстояват принципите на феърплея, коректния диалог и добрия тон.

Този ход напомня за събитията от 2023 година, когато държавният съвет предприе подобна служебна процедура срещу тогавашния президент на футболната федерация Луис Рубиалес заради скандалното му поведение по време на финала на Световното първенство за жени в Австралия, когато без нейно разрешение той целуна националката Джени Ермосо. В резултат на това трибуналът наложи тригодишно наказание на Рубиалес.

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