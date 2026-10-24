255 руски и беларуски скиори с разрешение да участват в състезанията на ФИС

В петък Международната федерация по ски (ФИС) публикува списък с 255 руски и беларуски спортисти, на които е разрешено да участват в различните състезания под нейна егида. Сред тях има няколко олимпийски медалисти, включително състезателката по ски бягане Наталия Терентиева (преди Непряева).

Международната федерация по ски (ФИС), която отговаря за всички снежни спортове с изключение на биатлона, потвърди решението си отново да допусне руски и беларуски спортисти до международните състезания.

В петък федерацията публикува списък с 255 състезатели от двете държави, които вече имат право да участват в организираните от нея надпревари.

Те обаче ще трябва да спазват определени условия, сред които и подписването на декларация за неутралитет. Руските и беларуските спортисти ще се състезават със статут на неутрални атлети.

В списъка фигурират няколко олимпийски медалисти от Игрите в Пьончан през 2018 г. и Пекин през 2022 г.

Сред тях са беларуската състезателка по ски акробатика Хана Хускова, както и руснаците Евгений Климов, Ирма Махиня и Данил Садреев, които се състезават в ски скоковете.

Най-голямо внимание обаче привлича присъствието на 31-годишната Наталия Терентиева (преди Непряева), една от най-успешните руски състезателки по ски бягане.

Тя има четири олимпийски медала, три отличия от световни първенства и е носителка на Световната купа по ски бягане за сезон 2021/2022.

Руските и беларуските спортисти бяха отстранени от състезанията под егидата на FIS през 2022 г. след руската инвазия в Украйна, подкрепена от Беларус.

Международната федерация по ски не е първата спортна организация, която отново допуска представители на двете държави до международни състезания.

Преди нея подобни решения вече бяха взети от Международния олимпийски комитет във връзка със Зимните олимпийски игри в Милано–Кортина, както и от Международния съюз по кънки (ISU), който също разреши завръщането на руски и беларуски състезатели с неутрален статут.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google