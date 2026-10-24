Калин Златков продължава тренировки в Германия

Националът в алпийските ски Калин Златков продължава подготовката си за новия сезон. Той се завърна отново в залата във Витенбург, информираха от Българската федерация по ски.

Осемдневният лагер на леда в Германия предхожда заминаването на Златков за Швеция, където снежните условия в Кабдалис са почти идентични. Във Витенбург българският скиор провежда по две тренировъчни сесии на ден в конкурентна среда със скиори от Австрия, Япония и Австралия.

От началото на лагера Калин Златков отново работи в тандем с треньора Василис Димитриадис и Стефан Ярловски.

На лагера е и координатора на българските алпийци Иван Каневчев, който заедно с треньорите следи за изпълнение на програмата преди отговорните стартове през месец ноември.

Очаква се Златков да вземе участие в двата старта от Световната купа в Леви (Финландия) на 15 ноември и седмица по-късно Гургъл (Австрия).

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