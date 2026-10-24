Най-сетне! Конър Хелебок си тръгва от Уинипег и ще играе за Ню Джърси

Трикратният носител на наградата „Везина Трофи“, давана на най-добрия вратар в НХЛ - Конър Хелебок, най-после има нов отбор, след като Уинипег Джетс уважиха искането му да го поставят в трансферната листа.

33-годишният американец преминава в Ню Джърси Девилс като част от размяна, а в посока канадската провинция Манитоба заминават центърът Доусън Мърсър, вратарят Нико Доус и нападателят Ник Бюгстад. Също така като част от сделката Уинипег взимат избор от втория кръг на драфта за 2029-а година и избор от седмия кръг от следващата 2027 година.

Breaking: Connor Hellebuyck has been traded to the New Jersey Devils. In return, the Winnipeg Jets will receive Dawson Mercer, Alexander Command, Nico Daws, Nick Bjugstad and two draft picks. https://t.co/IHNYticdQ5 — ESPN (@espn) October 23, 2026

Дългоочакваната сделка идва на фона на месеци спекулации, на неуспешен опит за размяна на олимпийския шампион със САЩ (и носител на приза за най-полезен играч в НХЛ за сезон 2024/25) през юни, както и на напрежението, довело до временното отстраняване на Хелебок от Джетс заради неявяването му на тренировъчен лагер. А въпросният конфликт наложи намесата на ръководството на лигата и Асоциацията на играчите.

🚨 Trade vollzogen: Hellebuyck verlässt Winnipeg Zum Artikel 👉 https://t.co/lneGle2wZl — NHL Deutsch (@NHLde) October 23, 2026

33-годишинят страж беше с основна заслуга за спечеленото олимпийско злато през тази зима от американците на Игрите в Милано-Кортина. Той си тръгва от Уинипег след 11 поредни сезона или цялата му досегашна кариера. А малко преди вратаря, Дяволите привлякоха и Джак Хюз – автор на победния гол за САЩ в продължението срещу Канада, което пък моментално превръща тима от Ню Джърси в сериозен претендент за Купата „Стенли“.

Засега не е ясно колко скоро Хелебок ще бъде готов да играе за новия си тим. През времето, в което вървяха преговорите за трансфера, той е тренирал на лед в родния си щат Мичиган. Иначе му остават пет сезона от седемгодишния договор, като той заема 8,5 милиона долара от тавана на заплатите в отбора на Уинипег.

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