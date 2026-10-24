Най-сетне! Конър Хелебок си тръгва от Уинипег и ще играе за Ню Джърси

Трикратният носител на наградата „Везина Трофи“, давана на най-добрия вратар в НХЛ - Конър Хелебок, най-после има нов отбор, след като Уинипег Джетс уважиха искането му да го поставят в трансферната листа.
33-годишният американец преминава в Ню Джърси Девилс като част от размяна, а в посока канадската провинция Манитоба заминават центърът Доусън Мърсър, вратарят Нико Доус и нападателят Ник Бюгстад. Също така като част от сделката Уинипег взимат избор от втория кръг на драфта за 2029-а година и избор от седмия кръг от следващата 2027 година.
Дългоочакваната сделка идва на фона на месеци спекулации, на неуспешен опит за размяна на олимпийския шампион със САЩ (и носител на приза за най-полезен играч в НХЛ за сезон 2024/25) през юни, както и на напрежението, довело до временното отстраняване на Хелебок от Джетс заради неявяването му на тренировъчен лагер. А въпросният конфликт наложи намесата на ръководството на лигата и Асоциацията на играчите.
33-годишинят страж беше с основна заслуга за спечеленото олимпийско злато през тази зима от американците на Игрите в Милано-Кортина. Той си тръгва от Уинипег след 11 поредни сезона или цялата му досегашна кариера. А малко преди вратаря, Дяволите привлякоха и Джак Хюз – автор на победния гол за САЩ в продължението срещу Канада, което пък моментално превръща тима от Ню Джърси в сериозен претендент за Купата „Стенли“.
Засега не е ясно колко скоро Хелебок ще бъде готов да играе за новия си тим. През времето, в което вървяха преговорите за трансфера, той е тренирал на лед в родния си щат Мичиган. Иначе му остават пет сезона от седемгодишния договор, като той заема 8,5 милиона долара от тавана на заплатите в отбора на Уинипег.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google