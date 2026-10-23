Белият керван потегля без българско участие с огромни предизвикателства

ЗЬОЛДЕН, Австрия. С двата гигантски слалом за жени и мъже в събота и неделя стартира по традиция надпреварата в Световната купа по ски алпийски дисциплини. Домакин е тиролският курорт Зьолден, където и тази година са се събрали най-добрите атлети на планетата. Стартът на дамите е в 11 часа българско време на 24 октомври, ден по – късно по това време трябва да се спускат и мъжете. Всичко обаче може да се обърка тотално, тъй като се очакват снеговалеж и вятър в горната част на планината, където е питата. Трасето на глетчера Ретенбах бе наредено още в петък, а състезателите тренираха здраво в горната част на зоната. Любопитно е, че до преди десет дни дори на 2300 метра надморска височина тук температурите бяха над десет градуса, но въпреки това организаторите се постараха условията да бъдат много добри. Разбира и времето в последната седмица се доближи до зимните си параметри.

За жалост тази година тук няма ад има българско участие. Алберт Попов си тръгна от тук в четвъртък и на 31-и октомври отново потегля за подготвителни лагери в чужбина. Попов и Калин Златков ще започнат сезона в Световната купа със слаломите в Леви и Гургъл през ноември.

В зоната най-голям интерес предизвика появата на олимпийския шампион Лукас Пинейро Бротен при мъжете, естествено и на Микаела Шифрин при дамите. Американката се появи на няколко медийни прояви, след като бе намерила време да посети своя годеник Александер Омод Килде. Норвежкият проговори след поредната си контузия, получена при падане по време на тренировка в Чили. Самият Килде все още няма отговор на въпроса как ще продължи ски кариерата му. Преди няколко дни, по време на тренировка за спускане в Чили, той е скъсал ахилесовото си сухожилие и отново ще трябва да прекъсне състезателната си дейност. И като става дума за състезатели от Норвегия тук в Зьолден по пистите може да срещнете легендата Аксел Лунд Снивдал, която вече е консултат на треньорите от националния тим на своята страна.

В събота надеждите на Австрия в гигантския слалом са насочени към Юлия Шайб. Новият старши треньор на женския отбор Йоханес Цьохлинг залага на комуникацията и спокойствието в началото на своя мандат, но е притиснат от големите очаквания на домакините. А като говорим за очаквания на жителите в Зьолден, то те са свързани с местния герой Фабио Гщрайн, който спечели сребърен медал в слалома на олимпийските игри през февруари в Италия. Това не е случайно: баща му Готхард Гщрайн ръководи най-голямото ски училище в Зьолден вече повече от 20 години. С началото на Световната купа през уикенда отново тук се очаква рязко увеличение на резервациите за ски курсове. Когато през февруари миналата година Фабио Гщрайн, наричан „Йоци“ в ски отбора, спечели олимпийското сребро в слалома, баща му Готхард също беше до него. Фабио е придобил отличната техника още от детството си – и това не е изненада, тъй като баща му е ски инструктор. От 2004 г. Готхард ръководи ски училището в Зьолден – Хохзьолден.

Проблемите пред световните ски обаче се очаква, че не са никак малки. След драматични избор на ръководство на ФИС преди няколко месеца днес за първи път пред голяма медийна аудитория застана президентът на федерацията Александер Оспелт. Адвокатът призна за сериозни финансови проблеми, и отчете грешки в последно време. Също така не успя да отговори на въпросите, как ще се вдигнат възнагражденията за елитните атлети и защо се провали домакинството на Нарвик в Норвегия. Голям проблем обаче е напускането на Маркус Вагнер като директор на състезанията от СК. Засега новите шефове нямат отговор дали ще има нов човек на тази позиция и се надяват в още един разговор Маркус да размисли и да остане този сезон.

В календара на Световната купа по ски алпийски дисциплини за сезон 2026/27 са предвидени 40 състезания при жените и 43 състезания при мъжете. И през този сезон няма пълен баланс между скоростните и техническите дисциплини.

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