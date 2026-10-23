Бротен иска стартове в Южна Америка

Олимпийският шампион Лукас Пинейро Бротев критикува календара на Световната купа по ски алпийски дисциплини. Той се изказа остро на пресконференцията, която даде преди първия старт за сезона в Зьолден. Бразилецът настоява за по-глобално присъствие на спорта и предлага в Южна Америка също да се провеждат състезания. 26-годишният скиор обаче не иска да се променя традиционният календар с класическите стартове в Европа.

С олимпийската си титла в гигантския слалом под бразилския флаг през февруари Лукас Пинейро Браатен влезе в историята. „Невероятно е, че мога да се разхождам из Бразилия и все повече хора вече знаят какво е ски спортът“, обяснява 26-годишният състезател. „Защо не провеждаме състезания в Южна Америка?Наричаме го Световна купа, но всъщност е Европейска купа. Вече имаме олимпийски шампион от Бразилия. Защо не провеждаме състезания в Южна Америка, след като така или иначе всички пътуват дотам за тренировки?“, коментира Бротен.

В световен мащаб обаче неговият спорт има сериозен потенциал за развитие. Браатен смята, че това се дължи и на начина, по който е организиран състезателният календар. Настоящият носител на Световната купа в гигантския слалом предлага да се включат състезания в Япония и Китай, както и значително по-продължителен престой в Северна Америка.

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