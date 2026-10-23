Христо Телкийски за гостуването в Нова Загора

Утре, втория отбор на Локомотив (Пловдив) играе в Нова Загора с местния Загорец. Срещата от 12-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстои ни двубой с борбен противник, който залага на футбола. Важно за нас е как ще се представим ние. Играем добре, владеем инициативата в мачовете ни до момента. Не го докарваме обаче до положителен резултат. Нужно е да демонстрираме характер. Да се борим докрай за точките. Когато ги печелим, ще сме и по-уверени. Така се гради манталитет. А той е важен за изграждането на всеки футболист“, коментира пред Sportal.bg Христо Телкийски, треньор на Локо.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google