Геша: Сериозно изпитание

Септември (Тервел) играе утре с Черноморец в Балчик. Срещата е от 11-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Ще бъде сериозно изпитанието. Дано се съберем повече хора. В Силистра пак бяхме в по-камерен състав. Почнаха да отшумяват някои контузии. Петър Георгиев поигра 15-20 минути. Чакаме Димитър Михалев, който се възстановява вече два месеца от счупен лакът. Но и той започна да тренира. Надявам се, че малко по малко ще се съберем всички и ще покажем, че сме сериозен отбор“, коментира пред клубния сайт Георги Иванов-Геша, треньор на Септември.

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