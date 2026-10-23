Бившият президент на Евролигата със специален призив за проекта с НБА

Бившият изпълнителен директор на Евролигата Жорди Бертомеу заяви в интервю пред агенция Ройтерс, че клубовете от турнира не трябва да се отказват от контрола върху бъдещето си при каквото и да е сътрудничество с планираната Европейска лига на НБА.

НБА е насочила вниманието си към октомври 2027-а за стартирането на НБА Европа, докато Евролигата планира да разшири състезанието си за сезон 2027-28.

Изпълнителният директор на Евролигата Чус Буено коментира пред Ройтерс в понеделник, че наличието на конкуриращи се лиги в европейския баскетбол би било „катастрофа“, въпреки че и двете страни казват, че остават отворени за съвместна работа.

Бертомеу добави, че сътрудничеството е в интерес на всички, но настоящото предложение на НБА не е привлекателно за Евролигата. 13-те клуба акционери в турнира колективно притежават и управляват състезанието, което им дава думата относно неговия формат, финансов модел и стратегическа насока. Не е ясно какви еквивалентни правомощия биха имали те съгласно предложението за НБА, тъй като условията му не са оповестени публично.

„Предлаганите условия, както са представени днес, не са условия на сътрудничество, въз основа на това, което знаем“, каза Бертомеу.

Акционерите отхвърлиха предложението на среща на 6 октомври. По-рано този месец висш ръководител на клуб от Евролигата заяви пред Ройтерс, че очакват НБА да се върне с подобрена оферта. Евролигата и НБА Европа обещаха по-добри финансови приходи за 13-те клуба акционери на турнира.

Буено е на мнение, че повечето клубове от Евролигата биха били устойчиви в рамките на пет години съгласно 10-годишния бизнес план, докато заместник-комисарят на НБА Марк Тейтъм каза пред Ройтерс във вторник, че моделът на НБА Европа обещава „много по-бърз път към рентабилност“.

Запитан за мнението на Тейтъм, 67-годишният Бертомеу предупреди, че пътят към по-добри икономически резултати за клубовете акционери не е по-ясен и по модела на НБА.

„Ако европейските клубове преминат към модел, за който им се казва, че ще генерира много повече икономическа активност и много по-високи приходи, това не е гарантирано“, сподели Бертомеу.

Бившият функционер коментира също, че потенциалният компромис не може да се измерва единствено във финансово отношение.

„В замяна те биха се отказали от контрола над собственото си бъдеще. И ако след три години това, което им е било обещано, не се случи, те няма да могат да променят нищо. За 26 години (в Евролигата) аз бях там 22. През тези 22 години направихме грешки, но имахме способността да ги поправим. Решихме да променим курса и взехме свои собствени решения. В НБА Европа това вече няма да е така“, заяви той.

Бертомеу ръководеше баскетболната Евролига от създаването ѝ през 2000 година до оттеглянето си през 2022-а. Той каза, че НБА може да направи най-големия си принос за растежа на клубовете от Евролигата в търговските операции и инфраструктурата на спортните съоръжения.

„Нямам съмнение, че НБА може да свърши изключителна търговска работа. Именно там НБА може да постигне страхотни неща. Вярвам, че това трябва да бъдат точките на сътрудничество между двете страни“, завърши той.

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