Отиде си финалист на за Купа “Стенли” с Рейнджърс

Канадският нападател Рон Дюгей, финалист за Купа "Стенли" с Ню Йорк Рейнджърс от НХЛ, е починал на 69-годишна възраст след тежка битка с рак на дебелото черво в четвърти стадий, съобщиха от клуба.
Дюгей е емблематична фигура в историята на Ню Йорк Рейнджърс, където прекарва по-голямата част от 12-годишната си кариера в НХЛ. Освен с изключителната си игра и достигането до финала за Купа "Стенли" през 1979-а, той е известен със своя харизматичен стил на леда - редовно играещ без каска и с дълга, развяваща се коса, което го превръща в любимец на публиката в "Медисън Скуер Гардън".
"Рейнджърс скърбят за кончината на Рон Дюгей, един от най-популярните играчи в историята на клуба. Характерният стил на кънки на Дюгей - косата му се вееше, докато караше, впечатли феновете в "Медисън Скуеър Гардън", а уменията, упоритостта и харизмата му го направиха любим на нюйоркчани. Присъединяваме се към хокейната общност, за да изразим съболезнованията си на приятелите, семейството и близките на Рон през този труден момент“, се казва в изявление на отбора.
Дюгей прекара по-голямата част от кариерата си в НХЛ с Рейнджърс (1977-1983, 1986-1988). Той беше част от тима, достигнал до финала за Купа "Стенли" през 1979 година, където загуби от Монреал (1:4). Той е изиграл общо 864 мача в НХЛ и записва 620 точки (274 гола и 346 асистенции). Играл е още за Детройт, Питсбърг и Лос Анджелис. За Рейнджърс има 499 срещи и 340 точки (164 гола и 176 асистенции).Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google