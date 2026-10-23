Отиде си финалист на за Купа “Стенли” с Рейнджърс

Канадският нападател Рон Дюгей, финалист за Купа "Стенли" с Ню Йорк Рейнджърс от НХЛ, е починал на 69-годишна възраст след тежка битка с рак на дебелото черво в четвърти стадий, съобщиха от клуба.

Дюгей е емблематична фигура в историята на Ню Йорк Рейнджърс, където прекарва по-голямата част от 12-годишната си кариера в НХЛ. Освен с изключителната си игра и достигането до финала за Купа "Стенли" през 1979-а, той е известен със своя харизматичен стил на леда - редовно играещ без каска и с дълга, развяваща се коса, което го превръща в любимец на публиката в "Медисън Скуер Гардън".

MSG Networks mourns the loss of Ron Duguay, former @NYRangers star & MSG Networks analyst. We extend our condolences to Ron’s family and friends during this difficult time. https://t.co/ACpdwVE7AF — Rangers on MSG (@RangersMSGN) October 22, 2026

"Рейнджърс скърбят за кончината на Рон Дюгей, един от най-популярните играчи в историята на клуба. Характерният стил на кънки на Дюгей - косата му се вееше, докато караше, впечатли феновете в "Медисън Скуеър Гардън", а уменията, упоритостта и харизмата му го направиха любим на нюйоркчани. Присъединяваме се към хокейната общност, за да изразим съболезнованията си на приятелите, семейството и близките на Рон през този труден момент“, се казва в изявление на отбора.

The New York Rangers organization mourns the loss of Ron Duguay, one of the most popular players in franchise history. Ron's signature skating style - with his hair flowing as he moved down the ice - captivated The Garden Faithful, and his skill, tenacity, and charisma earned him the admiration of all New Yorkers. We join the hockey community in sending our condolences to Ron's friends, family, and loved ones during this difficult time. — New York Rangers (@NYRangers) October 22, 2026

Дюгей прекара по-голямата част от кариерата си в НХЛ с Рейнджърс (1977-1983, 1986-1988). Той беше част от тима, достигнал до финала за Купа "Стенли" през 1979 година, където загуби от Монреал (1:4). Той е изиграл общо 864 мача в НХЛ и записва 620 точки (274 гола и 346 асистенции). Играл е още за Детройт, Питсбърг и Лос Анджелис. За Рейнджърс има 499 срещи и 340 точки (164 гола и 176 асистенции).

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