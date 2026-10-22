Нападателят на Питсбърг Бен Киндъл се възстановява, след като е колабирал в самолета на тима

Нападателят на тима от НХЛ Питсбърг Бен Киндъл се възстановява от спешен медицински случай по време на полета на отбора обратно от Юта Джаз по-рано тази седмица. Генералният мениджър на "пингвините" Кайл Дюбас обяви пред медиите, че 19-годишният Киндъл е колабирал около 10 минути, след като клубът е напуснал Солт Лейк Сити. Самолетът се е върнал обратно към летището за аварийно кацане и Киндъл е бил транспортиран с линейка до близка болница за наблюдение, преди да бъде освободен в сряда.

Канадецът е получил криза, която се характеризира с рязък спад на сърдечната честота и кръвното налягане, според Дюбас.

"Допълнителни тестове са насрочени за днес. Ще следваме стриктно указанията, за да му осигурим завръщане към тренировки и мачове. Това е нашият основен приоритет - неговото бъдеще и здраве“, заяви Дюбас.

Мениджърът обяви, че Киндъл не е имал предишен случай на колабиране. Отборът го постави в списъка на контузените и въпреки че няма график за завръщането му, Дюбас добави, че клубът е оптимист, че нападателят може да се върне към тренировки до края на уикенда.

19-годишният Киндъл беше избран от Питсбърг в първия кръг, под общо 11-о място в Драфта на НХЛ през 2025 година. В девет мача от този сезон канадецът е отбелязал два гола и е добавил две асистенции.

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Снимки: Gettyimages