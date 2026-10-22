Марат Хуснутдинов подписа нов тригодишен договор с Бостън Брюинс

Нападателят на Бостън Брюинс Марат Хуснутдинов подписа нов тригодишен договор, съобщиха от клуба от Националната хокейна лига. Сделката е на обща стойност 11,85 милиона долара или по почти четири милиона на сезон. Тя ще влезе в сила от 1 юли следващата година. 24-годишният Хуснутдинов подписа с Бостън през лятото на 2025 година. До момента той има 77 мача за "мечоците", в които е записа 15 гола и 18 асистенции за общо 33 точки.

Руснакът, който играе на позицията център, бе избран от Минесота Уайлд в драфта през 2020 година под номер 37.

Бостън е лидер в Атлантическата дивизия на Източната конференция на НХЛ с 15 точки от първите си 10 мача.

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Снимки: Gettyimages