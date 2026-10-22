Сенаторите разгромиха Пантерите при завръщането на Брейди Ткачук в Отава

Отава Сенатърс беше категоричен с успеха си 5:1 над Флорида в среща от първенството на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), като с победата тимът от канадската столица събра 14 точки и се доближи на 1 от лидера в Aтлантическата дивизия Бостън. Също 14 има Тампа Бей, като заедно с Отава си поделят 2-рата позиция, а Флорида е на 4-тото място с 12.

Но фокуса на срещата беше върху завръщането на Брейди Ткачук в Отава, където прекара осем сезона, вече като хокеист на Флорида. И публиката не беше никак дружелюбно настроена, като скандираше „Нямаме нужда от теб!“ към играча, който в продължение на пет години дори беше и капитан на отбора. Той беше освиркван редовно, когато играеше с шайбата, а публиката му отправяше подигравателни скандирания през цялата вечер. Редица фенове дори хвърлиха фланелки с името на Ткачук на леда.

BRADY TKACHUK GOT BOOED DURING TRIBUTE VIDEO BUT TOOK A VICTORY LAP ANYWAY 😭 THE BEST HEEL IN THE GAME TODAY 😅 https://t.co/TtTpNxiJoY — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) October 22, 2026

Домакините, които имат 7 победи и три поражения в първите си десет мача от началото на новия сезон, загубиха вратаря си Линус Улмарк в в началото на третата третина. До момента той беше спасил 18 изстрела и инкасирал един гол, когато отрази с крак удар на Ткачък и се наложи да му бъде оказана медицинска помощ и да бъде заменен.

TIM STÜTZLE TIES IT UP AND HE'S FIRED UP 🔥 (🎥: NHL on Prime) https://t.co/O3QVU4TsIs — TSN (@TSN_Sports) October 22, 2026

Тим Щутцле, Клод Жиру, Шейн Пинто, Уорън Фьогеле и Стивън Холидей вкараха головете за Отава. Докато пък Ткачък отбеляза единствения гол за Пантерите, откривайки резултата при пауър-плей в 10-ата минута на срещата.

One more "f--k your podcast" chant for the road from the Sens fans to Brady Tkachuk 😳 https://t.co/4tvgces6vK — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) October 22, 2026

Емоциите присъстваха през цялата среща, но ескалираха през третата третина. Ткачък, брат му Матю и съотборникът им от Флорида Сам Бенет се сблъскаха с играчи на „Сенаторите“ пред скамейката на Оттава. Брейди Ткачук влезе в ожесточена размяна на реплики с центъра на домакините Дилън Къзънс, преди да бъдат разтървани. По-рано в периода Бенет се сби с нападателя на Оттава Ридли Григ.

STEPHEN HALLIDAY ADDS TO THE LEAD IT'S 5-1 SENS NOW 😮‍💨🚨 https://t.co/QbxAhnhSwl — Gino Hard (@GinoHard_) October 22, 2026

Иначе мачът имаше някаква интрига до гола на Фьогеле за 4:1, след като беше завършена атака на Къзънс в 8-ата минута на третата част, а накрая Холидей оформи крайния резултат след пас на Щутце.

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