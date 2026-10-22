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Сенаторите разгромиха Пантерите при завръщането на Брейди Ткачук в Отава

  • 22 окт 2026 | 09:14
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Сенаторите разгромиха Пантерите при завръщането на Брейди Ткачук в Отава

Отава Сенатърс беше категоричен с успеха си 5:1 над Флорида в среща от първенството на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), като с победата тимът от канадската столица събра 14 точки и се доближи на 1 от лидера в Aтлантическата дивизия Бостън. Също 14 има Тампа Бей, като заедно с Отава си поделят 2-рата позиция, а Флорида е на 4-тото място с 12.

Но фокуса на срещата беше върху завръщането на Брейди Ткачук в Отава, където прекара осем сезона, вече като хокеист на Флорида. И публиката не беше никак дружелюбно настроена, като скандираше „Нямаме нужда от теб!“ към играча, който в продължение на пет години дори беше и капитан на отбора. Той беше освиркван редовно, когато играеше с шайбата, а публиката му отправяше подигравателни скандирания през цялата вечер. Редица фенове дори хвърлиха фланелки с името на Ткачук на леда.

Домакините, които имат 7 победи и три поражения в първите си десет мача от началото на новия сезон, загубиха вратаря си Линус Улмарк в в началото на третата третина. До момента той беше спасил 18 изстрела и инкасирал един гол, когато отрази с крак удар на Ткачък и се наложи да му бъде оказана медицинска помощ и да бъде заменен.

Тим Щутцле, Клод Жиру, Шейн Пинто, Уорън Фьогеле и Стивън Холидей вкараха головете за Отава. Докато пък Ткачък отбеляза единствения гол за Пантерите, откривайки резултата при пауър-плей в 10-ата минута на срещата.

Емоциите присъстваха през цялата среща, но ескалираха през третата третина. Ткачък, брат му Матю и съотборникът им от Флорида Сам Бенет се сблъскаха с играчи на „Сенаторите“ пред скамейката на Оттава. Брейди Ткачук влезе в ожесточена размяна на реплики с центъра на домакините Дилън Къзънс, преди да бъдат разтървани. По-рано в периода Бенет се сби с нападателя на Оттава Ридли Григ.

Иначе мачът имаше някаква интрига до гола на Фьогеле за 4:1, след като беше завършена атака на Къзънс в 8-ата минута на третата част, а накрая Холидей оформи крайния резултат след пас на Щутце.

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