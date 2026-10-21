Хеттрик на Рантанен донесе драматичен успех на Далас срещу Бостън след продължение

Мико Рантанен увенча блестящото си представяне с хеттрик, отбелязвайки победно попадение при числено превъзходство в продължението, за да изведе Далас Старс до обрат с 3:2 срещу Бостън Бруинс в мач от редовния сезон на НХЛ.

Финландският нападател реши изхода на срещата в 3:52 минута на добавеното време при ситуация четирима срещу трима на леда. Той получи подаване от Миро Хейсканен отляво, напредна технично към вратата и прати шайбата в мрежата с бекхенд.

С това Рантанен стана едва 15-ият хокеист в историята на НХЛ с повече от един хеттрик, завършен с победен гол в продължение. Сред действащите състезатели това постижение имат само Алекс Овечкин (три пъти), Александър Барков, Брейди Ткачък, Томаш Хертъл и Антъни Дюклеър.

THE MOOSE IS LOOSE 🔥 MIKKO RANTANEN COMPLETES THE HAT TRICK WITH THE OT WINNER FOR THE STARS 🤩 https://t.co/1GrGgQdSnO — ESPN (@espn) October 21, 2026

Рантанен вече има 321 попадения в кариерата си, с което той се изравни с Оли Йокинен на третото място сред най-резултатните финландски играчи в историята на Лигата, отстъпвайки единствено на Теему Селане (684) и Яри Кури (601). Освен това 27-годишният нападател записа своя 11-и хеттрик в НХЛ, с което настигна Патрик Лайне на третата позиция по този показател сред финландците, където лидер отново са Кури (23) и Селане (22).

„Това са изключително важни голове“, коментира треньорът на Далас Глен Гулуцан. „При последното отиграване той задържа шайбата дълго, преди да стреля. Тази вечер направи страхотни неща и показа класата, която печели подобни завързани срещи.“

Matthew Poitras - Boston Bruins (4) https://t.co/j1I3ckpxqb — NHL Goal Videos (@NHLGoalVideos) October 21, 2026

Джейсън Робъртсън се отличи с две асистенции за домакините, а вратарят Джейк Йотингер отрази 18 удара за третия пореден успех на Старс (5-3-1). В същото време стражът на Бостън Джеръми Суейман спаси 22 шайби.

James Hagens continues his hot start to the season with a goal 🚨 7 Points in 10 Games 🔥 https://t.co/tRyDzrZEEt — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) October 21, 2026

„Бостън е изключително труден съперник и трябва да намериш начин да се пребориш. В тази лига няма лесни съперници и не можеш да доминираш през цялото време. Трябва да играеш концентрирано пълни 60 минути“, добави Гулуцан.

Матю Пойтрас и Джеймс Хейгънс вкараха за Бруинс.

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