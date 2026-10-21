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Кучеров изравни клубния рекорд на Тампа Бей за най-много отбелязани точки

  • 21 окт 2026 | 10:11
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Кучеров изравни клубния рекорд на Тампа Бей за най-много отбелязани точки

Звездата на Тампа Бей Лайтнинг Никита Кучеров записа името си със златни букви в историята на тима, след като изравни клубния рекорд за най-много отбелязани точки. Руският нападател се отличи с гол и две асистенции при убедителната победа с 6:2 като гост срещу Вегас Голдън Найтс.

С това си представяне Кучеров вече има в актива си 1137 точки (405 попадения и 732 завършващи подавания) в 888 срещи с екипа на „мълниите“. Така той достигна досегашния едноличен лидер Стивън Стамкос, който в момента играе за Нашвил Предатърс и натрупа своите 1137 точки (555 гола и 582 асистенции) в рамките на 1082 двубоя.

„Неговата работна етика, отдадеността му към играта и към отбора винаги са били налице. Начинът, по който се труди, опитва да се развива и вижда играта през последните пет-шест години, е истинско удоволствие за наблюдаване. Просто трябва да му отваряш пространства и да му подаваш шайбата възможно най-добре“, похвали съотборника си защитникът Виктор Хедман.

Кучеров сложи точка на спора в 5:16 минута на третата част, когато отне шайбата от Жереми Лозон на синята линия и се откъсна сам срещу вратаря, реализирайки за крайното 6:2.

„Точно това прави той. Той е изключителен талант. Такива състезатели са рядкост и вече десетилетие радва нашите фенове по невероятен начин“, заяви старши треньорът на Тампа Бей Джон Купър.

Кучеров ще има отлична възможност да оглави еднолично вечната клубна ранглиста още в петък, когато Тампа Бей гостува на Колорадо Аваланч.

Антъни Сирели вкара две попадения за гостите, но не се появи на леда през третия период, като последната му смяна бе 1:09 минути преди края на втората третина. Наставникът Купър не даде допълнителна информация за състоянието му. Вратарят Андрей Василевски отрази 32 удара за тима на Тампа Бей, който вече е с баланс 7-2-0 след три последователни победи и общо седем успеха в последните си осем срещи.

За състава на Вегас Голдън Найтс (8-3-0), чиято серия от три поредни победи бе прекъсната, точни бяха Марк Стоун и Иван Барбашев, а стражът Картър Харт направи 15 спасявания.

„Имахме възможности да обърнем инерцията в мача. В началото на втората третина създадохме добри положения, контраатаки двама на един при игра четирима на четирима и шансове при числено превъзходство. Когато обаче загубиш шайбата срещу играчи от такава класа, те веднага те наказват“, коментира Марк Стоун.

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